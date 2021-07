L’estate è la stagione dell’anno che tanti preferiscono soprattutto per quella ritrovata sensazione di leggerezza e di libertà. Lontani dal lavoro, dall’abbigliamento pesante e coprente e dai luoghi chiusi dell’inverno, ecco la stagione giusta per ritagliarsi momenti di relax.

E così si finisce inevitabilmente per trascorrere molto più tempo all’aperto. Fosse al mare o in campagna, in montagna o in giardino, comunque si tende a stare a contatto con la natura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

C’è chi ritiene che il vino non sia molto indicato per questa stagione. Invece basterebbe solo saper scegliere per regalarsi comunque un momento piacevole. Ecco allora 3 vini spettacolari da degustare piacevolmente d’estate in giardino o in terrazza.

I rosati

Questa categoria di vini è spesso dimenticata. Ricorda i vini rossi per la modalità di vinificazione, però con tempi di vinificazione a contatto con le bucce molto più ridotti.

I vini rosati richiamano anche i vini bianchi per le modalità di servizio a più basse temperature. Dal rosa tenue al rosa cerasuolo e al rosa chiaretto, sono uno spettacolo già solo alla vista. Accattivanti anche per i profumi fruttati e floreali e per la loro freschezza.

Generalmente quelli prodotti al Nord del nostro paese risultano più leggeri e freschi. Sono prodotti principalmente nell’Oltrepò pavese, in prossimità del lago di Garda e in Alto Adige. Quelli del sud Italia sono invece di struttura media con un maggiore tenore alcolico. Le principali regioni produttrici sono la Puglia, la Calabria, il Molise.

I rossi

Per l’estate suggeriamo dei vini rossi leggeri e di pronta e facile beva, cioè meno strutturati, meno tannici, più freschi e meno alcolici.

Con queste caratteristiche potremo pensare anche di servire un vino rosso a più basse temperature, intorno agli 11°. Un fruttato e speziato Bardolino o un fresco, profumato e versatile Lambrusco potrebbero fare al caso nostro.

Ecco qualche vino bianco tra i 3 vini spettacolari da degustare piacevolmente d’estate in giardino o in terrazza

Ideale per un pranzo o una cena all’aperto, ecco la fresca e leggera Falanghina Campana. È perfetta specialmente con gli spaghetti alle vongole.

Altrettanto consigliato è il Gerwurztraminer: profumato, speziato ed aromatico, è perfetto anche con la pasticceria secca.

Parimenti non potrà mancare in questa estate 2021 un Soave Classico. Giallo paglierino alla vista, al naso col profumo di fiori bianchi, al gusto frutta gialla ed esotica, fresco, sapido e minerale. È ottimo in abbinamento con preparazioni di pesce.

Approfondimento

Come scegliere il vino giusto al supermercato? Ecco quanto spendere e come evitare errori.