L’occhio e il gusto, giustamente diremmo, vogliono la loro parte. Una cena di San Valentino è monca senza la giusta scelta di una bottiglia adatta alla situazione e all’atmosfera. Ecco 3 vini indimenticabili per una cena di San Valentino romantica ed elegante.

Champagne Blanc des Noirs

Quando parliamo di champagne sappiamo tutti di cosa si sta parlando. Quando iniziamo invece a mettere degli aggettivi o delle caratteristiche in più, bisogna capire di cosa si sta parlando.

Noi di ProiezionidiBorsa per San Valentino consigliamo un qualunque Blanc des Noirs. In particolare, questa dicitura sta a significare che il processo di vinificazione è stato fatto a partire di uve a bacca rossa. Pinot Meunier o Noir di solito, che conferiscono al vino una forza e un bouquet incredibile.

Per la passione, serve una spinta in più che solo un Blanc des Noirs può dare. Tra l’altro, lo champagne e i metodo classico si accompagnano benissimo anche con la pizza.

Saint Amour

Veniamo al Saint Amour. Il nome del vino è tutto un programma: “San Amore”. Vino che viene dalla zona del Beaujolais, è perfetto per chi non si intende di vino e non ricerca dei sentori in particolare. Diciamocelo sottovoce, questo vino è ideale soprattutto, e forse solo, per il nome che porta.

Super Tuscany

Per chi, invece, di vino se ne intende, e ha anche un potere d’acquisto interessante, la scelta può andare a trovarla in Toscana. E, in particolare, vicino alla frazione Bolgheri del paesino di Castagneto Carducci. Gli appezzamenti vicino a Bolgheri, infatti, regalano dei tesori che hanno guadagnato il titolo di “super”. Tre nomi: Sassicaia, Ornellaia, Masseto. Vini perfetti per un amore maturo, forse esagerati per un amore molto giovane.

Ecco, dunque, svelati quali sono i 3 vini indimenticabili per una cena di San Valentino romantica ed elegante.