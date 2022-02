Dopo questi anni particolari sono tante le persone che si sono ritrovate a riflettere sulla propria vita. Se il lavoro che stavano facendo era quello che desideravano, se era giunto il momento di allargare la famiglia. O anche semplicemente rispondere per una volta in modo sincero su come stavano davvero.

Questo periodo passato in casa ha portato a scelte anche drastiche nella vita di molti. Per altri è stata l’occasione per avvicinarsi alla spiritualità e non per forza solo dal punto di vista religioso. Certo è che la pandemia ha scatenato in molte persone il desiderio di staccare dalla routine. E contemporaneamente anche la voglia partire per riscoprire se stessi.

Per questo motivo i viaggi cosiddetti spirituali sono diventati sempre più popolari. Per rilassarsi, per sgombrare la mente o solo per visitare luoghi dall’atmosfera mistica e magica.

3 viaggi spirituali non solo religiosi da fare per rigenerarsi, ritrovare se stessi e rilassare corpo e mente

Un viaggio spirituale è proprio questo, un percorso per ritrovare l’equilibrio interiore messo a dura prova dalle circostanze. Alcuni di questi viaggi comprendono destinazioni per meditare, altri luoghi di preghiera. Dipende molto dai motivi per cui si decide di partire all’insegna di questa esperienza.

Certo è che esistono alcuni luoghi dal fascino incredibile che anche chi non è religioso può visitare. Luoghi che emanano una grande attrattiva e di cui è impossibile non innamorarsi tornando in qualche modo cambiati. Oggi parleremo di 3 mete che hanno molto da offrire per rigenerare lo spirito.

La prima meta è nel cuore verde dell’Italia

Impossibile non cominciare questa lista con una meta amata dai pellegrini di tutto il Mondo, Assisi. Nel cuore dell’Umbria si trova questo luogo in cui si possono ripercorrere i passi di San Francesco. Non solo la famosissima Basilica di San Francesco d’Assisi che conserva anche le spoglie del Santo. Ma santuari, eremi, boschi e paesini medievali che trasmettono istantaneamente un senso di serenità. La natura che circonda Assisi e tanto cara al Santo regala dei cammini spirituali quasi unici al Mondo.

La capitale spirituale

Un’altra meta molto conosciuta per i viaggi spirituali è l’India, precisamente Varanasi. La cosiddetta capitale spirituale è tra i luoghi più sacri per gli induisti. Incredibile in numero di templi concentrati in questa zona tra cui quello dedicato a Shiva. Colori, ornamenti e spiritualità si fondono in questo luogo che ci rapirà il cuore.

La terza meta

Dall’India passando per il Nepal buddista, altro luogo carico di spiritualità per arrivare al Tibet. Un posto così magico che viene spesso considerato uno dei principali centri d’energia del Mondo. Il monte Kailash è un luogo così carico di spiritualità che è sacro sia per buddisti che induisti. Natura e silenzio che si fondono perfettamente donando la serenità.

Queste sono solo alcune mete per 3 viaggi spirituali non solo religiosi da fare almeno una volta nella vita. Luoghi come Messico, Etiopia, ma anche Thailandia o Malesia sono perfetti per ricercare la pace interiore.

