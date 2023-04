3 viaggi da fare nel ponte del 25 aprile in Europa o in Italia con la famiglia o con gli amici

Il mese di aprile 2023 avrà un calendario ricco di ponti e festività da sfruttare al meglio. Una vacanza o un weekend fuori porta ci permetteranno di goderci al meglio l’inizio della primavera.

Aprile è il mese preferito di tutti coloro che amano la primavera. La fine dell’inverno e l’inizio della bella stagione mettono allegria alla maggior parte delle persone. Bel tempo e giornate lunghe sono un vero toccasana per l’umore. Dopo la settimana di Pasqua si avvicina un nuovo periodo che ci traghetterà verso il 25 aprile e il 1° maggio. Momenti di svago per tutti coloro che amano viaggiare. Durante i ponti, infatti, sarà possibile visitare posti meravigliosi in Italia ma anche all’estero. Giardini stupendi e ricchi di fiori tra Firenze e il Piemonte. Tra questi troviamo Diamante, in Calabria ma anche Chamonix e Rotterdam. Tre mete interessanti e facili da raggiungere che ci permetteranno di trascorrere le vacanze tra relax e buon cibo.

3 viaggi da fare nel ponte del 25 aprile

Il primo posto di cui si tratterà è un piccolo gioiello che si sviluppa sulla costa tirrenica della Calabria, Diamante. La storia di questo borgo risale all’Impero romano. Tra le cose da vedere troviamo i famosi murales, oltre a interessanti siti archeologici.

Tra questi i Ruderi di Cirella, con nucleo di origine medievale che sorge a picco sul mare. Visitandolo, si potranno ammirare vecchi edifici e caratteristiche viuzze. Il Mausoleo di Cirella e l’antica necropoli, poi, sono parte del sito archeologico da non perdere.

Chamonix

Anche la Francia sa regalare alcune belle perle come, ad esempio, Chamonix. Città di piccole dimensioni che sorge nell’Alta Savoia poco lontano dalla famosa Courmayeur. Infatti, le due città sono collegate attraverso il traforo del Monte Bianco.

Qui, oltre ad una passeggiata nelle vie della città, ci si potrà anche rilassare alle QC Terme di Chamonix. Si consiglia di consultare il sito internet per orari e tariffe. Infatti, si segnala che il centro sarà chiuso dal 17 aprile al 7 maggio 2023.

Rotterdam

Nei Paesi Bassi, poi, troviamo Rotterdam, una città moderna e ricca di spunti. La modernità di questa città si manifesta principalmente nell’architettura, caratterizzata da grattacieli ed edifici molto contemporanei. Tra gli edifici antichi rimasti dopo la Seconda Guerra Mondiale troviamo la Chiesa di St. Laurens, risalente a metà del ‘300.

Fu gravemente danneggiata durante la guerra ma sistemata egregiamente. Sempre a Rotterdam merita una visita anche il mercato coperto, oltre agli edifici molto futuristici di cui è ricca. Ecco 3 viaggi da fare nel ponte del 25 aprile.