Certe volte siamo talmente presi dall’arrovellarci il cervello per cucinare qualcosa di buono, da dimenticare che è possibile farlo con alimenti comunissimi. È sbalorditivo, ad esempio, che basta una sola cipolla per fare una pasta stellata da chef perfetta per lasciare a bocca aperta i nostri ospiti. Tanto comune quanto le cipolle è il petto di pollo, tra i tagli di carne più presenti nelle nostre case e che, spesso, finisce tristemente associato alle diete più ferree.

Oggi abbatteremo ogni pregiudizio con 3 velocissimi antipasti e secondi con il petto di pollo per rivoluzionare la cena spendendo poco ma mangiando da veri signori.

In piedi o seduti

Se stiamo cercando un’idea originale per un antipasto che sia sfizioso, veloce e che lasci contenti sempre tutti, quello che ci serve sono i bocconcini impanati. Da un petto di pollo intero ricaviamo delle strisce di circa 1 centimetro ottenendo come risultato finale dei bastoncini. Prendiamo del pangrattato ed insaporiamolo con della paprika, curry, curcuma o la spezia che preferiamo. Impaniamo accuratamente i nostri bastoncini e disponiamo su carta da forno, oliamo, ed inforniamo a 200° per 25 minuti. Avremo ottenuto un antipasto golosissimo da mangiare anche in piedi.

3 velocissimi antipasti e secondi con il petto di pollo per rivoluzionare la cena spendendo poco

Tra le ricette più goduriose da fare con il petto di pollo c’è senz’altro il pollo al curry. Ecco come farlo rapidamente.

Utilizzando del porro o della cipolla prepariamo un rapido fondo di cottura che, a piacere, può essere arricchito anche con sedano e carota e mettiamo sul fuoco.

Mentre la padella prende calore, in un sacchetto gelo per alimenti inseriamo della farina ed abbondante curry. A questo punto taglieremo il petto di pollo a cubotti di circa 2 centimetri per poi inserirlo nel sacchetto ed agitarlo. Estraiamo i bocconcini di pollo e mettiamoli in padella a fiamma alta insieme alle verdure e facciamo tostare. Quando il pollo sarà dorato versiamo del latte che si legherà alla farina e al curry per creare una crema deliziosa. Quando il tutto sarà rappreso, saliamo e serviamo con del riso bianco.

Goloso ripieno

Se non sappiamo cosa mettere sopra al petto di pollo, potremmo pensare a cosa metterci dentro. Tagliando il pollo a metà in senso orizzontale possiamo realizzare una piccola tasca da farcire. Noi suggeriamo di inserire prosciutto cotto, formaggio e dei pomodori secchi, infarinare, cuocere in padella e sfumare con del vino bianco. Una volta pronto il pollo farcito, possiamo accompagnarlo con un cucchiaio di pesto di basilico, una vera leccornia.

Lettura consigliata

Tenero come il burro questo polpo cotto in padella senz’acqua perfetto come secondo o primo piatto