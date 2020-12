Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cioccolata calda è tra i dessert più amati della stagione invernale. La si gusta con panna montata o senza, fondente, bianca o al latte. Ne esistono molteplici varianti per soddisfare il palato di tutti. Oggi proponiamo 3 varianti alla classica cioccolata calda, da realizzare con pochissimi ingredienti.

Cioccolata bianca calda ai pistacchi

Per prepararla serviranno:

40 gr. di pistacchi non salati; 150 gr. di cioccolato bianco a pezzi; 600 gr. di latte parzialmente scremato; 20 gr. amido di mais.

Tritare la cioccolata grossolanamente con un coltello e farla cuocere a bagnomaria mescolandola con una frusta finché non è completamente sciolta. Poi mettere da parte, e versare in un altro pentolino il latte, unendovi l’amido di mais setacciato. Accendere il fornello tenendolo a fuoco basso e mescolare il latte con l’amido aggiungendo il cioccolato precedentemente sciolto. Continuare a mescolare finché il composto non arrivi a sfiorare il bollore. A questo punto la cioccolata avrà raggiunto la giusta consistenza e sarà pronta da servire. Tagliate a pezzettini piccoli i pistacchi e guarnite la cioccolata.

La versione al caffè

Per prepararla serviranno:

120 gr. di cioccolato fondente a pezzi; 400 gr. di latte parzialmente scremato; 20 gr. amido di mais; 30 gr. caffè (liquido); 20 gr. zucchero.

Tritare il cioccolato a pezzettini e metterli da parte. Versare in un pentolino il latte e setacciare al suo interno l’amido di mais, aggiungere lo zucchero e mescolate con una frusta. Dopodiché far sciogliere a bagnomaria il cioccolato e una volta sciolto unirlo al latte. Continuare a mescolare e poco prima di aver raggiunto il bollore versare il caffè. Mescolare a fuoco lento fino a raggiungere il bollore, a questo punto si potrà versare la cioccolata nelle tazze.

Cioccolata calda al caramello mou

Per prepararla serviranno:

150 gr. di cioccolato al latte a pezzi 300 gr. di latte parzialmente scremato 20 gr. amido di mais 50 gr. panna liquida 100 gr. zucchero 20 gr. acqua Un pizzico di sale

Iniziamo dal caramello e per prepararlo mettiamo zucchero e acqua in un pentolino con fondo spesso su fiamma bassa. Bisogna portare a bollore senza mescolare, ma ruotando lentamente il pentolino. Quando avrà assunto un colore ambrato, mettere da parte.

Versare poco alla volta la panna fresca mescolando con una frusta e poi unire il latte. Mescolare ed aggiungere l’amido di mais setacciato fino ad arrivare quasi a bollore. Unire dunque il cioccolato tritato finemente e spegnere la fiamma continuando a mescolare. Per finire aggiungere un pizzico di sale per esaltare il sapore del caramello.

Queste 3 varianti alla classica cioccolata calda potranno essere guarnite utilizzando della panna montata o della granella di nocciole, se non si è amanti del pistacchio.

