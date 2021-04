3 validissimi motivi per cui dovremmo sempre mangiare questo alimento, intestino e capelli ringrazieranno

La cipolla è un alimento molto presente nella cucina italiana. Diciamo che sta alla base di quasi tutte le preparazioni. Soffritti, salse, sughi, ecc. È un insaporitore naturale di larghissimo consumo. L’utilizzo maggiore che ne facciamo, infatti, è da cotta. Cruda, invece, viene consumata molto meno. Ma andrebbe consumata anche cruda, perché ha degli effetti benefici maggiori, riusciamo ad assimilarli se non viene cotta. Molti ortaggi andrebbero consumati crudi, per mantenere intatte le loro proprietà. In questo articolo, noi di Proiezioni di Borsa ci concentreremo sui 3 validissimi motivi per cui dovremmo sempre mangiare questo alimento. Sistema immunitario, intestino e capelli ringrazieranno.

La cipolla rafforza il sistema immunitario

Tra i 3 validissimi motivi per cui dovremmo sempre mangiare la cipolla, il più importante riguarda il sistema immunitario. Questo antiossidante naturale, le cui doti si decantano ormai da secoli, è in grado di rafforzare il nostro sistema immunitario. Pare che i gladiatori si strofinassero delle cipolle addosso prima di combattere, perché credevano che avrebbe fatto bene ai muscoli. Oggi sappiamo che non è questo il modo giusto per introdurre questi effetti benefici. Ma di certo ci avevano visto lungo, poiché consumare cipolla anche cruda, è un ottimo modo per prendersi cura di sé stessi. Il loro forte odore, lo devono all’alto contenuto di zolfo che è molto importante per la nostra salute. Ci aiuta, infatti, a ridurre la glicemia. Inoltre, protegge il sistema cardiovascolare in quanto, abbassa la pressione e fluidifica il sangue.

Disinfetta l’intestino

Sempre grazie alla presenza dello zolfo, di altri elementi contenuti nelle cipolle, questi bulbi sono in grado di disinfettare il nostro intestino. Hanno un effetto antibatterico e antifermentativo sul nostro intestino, che ne agevola il transito e le funzioni. Non è da poco, se pensiamo che il 70% del sistema immunitario si trova proprio lì.

Contrasta la perdita di capelli

Già in altri articoli la nostra redazione si è occupata di dare spunto su cosa mangiare per dire stop alla perdita dei capelli.

La cipolla è un alimento che può aiutare, se soffriamo di questo problema. Le sostanze solforate, in generale, sono utili. Lo zolfo stimola la circolazione sanguigna, di conseguenza favorisce la ricrescita dei capelli. Per potere giovare di queste proprietà che aiutano i nostri capelli a fortificarsi, è possibile realizzare delle maschere a base di succo di cipolla. Se utilizzate con costanza, renderanno i nostri capelli più forti. Oltre a stimolare i follicoli piliferi, grazie al miglioramento della circolazione sanguigna, lo zolfo contenuto nella cipolla favorisce la produzione di collagene. Altro elemento indispensabile per la crescita dei capelli.

Questi 3 validissimi motivi per cui dovremmo sempre mangiare questo alimento, ci sembrano sufficienti per non rinunciare più alla cipolla da ora in poi.