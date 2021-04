A volte abbiamo la soluzione di tanti problemi a portata di mano ma non ce ne rendiamo conto. Spesso, infatti, gli oggetti che abbiamo in casa si possono adoperare anche per scopi diversi da quelli abituali. Proprio a questo proposito vediamo 3 utilizzi geniali della pellicola trasparente per alimenti a cui non avevamo mai pensato.

Chi non ne ha in cucina un rotolo? È infatti uno strumento indispensabile per conservare gli alimenti ed evitare gli sprechi. Il suo uso si è diffuso a macchia di olio anche nei trattamenti cosmetici. Molti, infatti, adoperano la pellicola per avvolgere il capo dopo aver applicato le maschere per i capelli. Altri ancora ci fasciano le gambe precedentemente spalmate di trattamenti anticellulite.

Ebbene non finisce qui. Infatti, la pellicola trasparente si può utilizzare con risultati stupefacenti in altri campi, consentendoci anche di risparmiare molto tempo.

Ecco dunque 3 utilizzi geniali della pellicola trasparente per alimenti a cui non avevamo mai pensato

Il primo è un trucchetto geniale che consente di diradare nel tempo la noiosa operazione di pulire il frigorifero. Rivestiamo i ripiani del nostro frigorifero con la pellicola trasparente. In questo modo guadagneremo tempo prezioso quando ci dedicheremo alla sua detersione.

La pellicola trasparente si può utilizzare per un altro stratagemma. Rivestendo gli apparecchi elettronici se ne salvaguarda l’igiene ed il buon funzionamento. Infatti spesso la polvere e lo sporco si deposita fra le intercapedini di questi oggetti causando danni. Dunque possiamo rivestire le tastiere dei PC, i telecomandi di tv ed elettrodomestici e tutti le apparecchiature elettroniche cha abbiamo in casa. Dopo averle ben rivestite con la pellicola, indirizziamo per qualche secondo il getto del phon caldo. In questo modo miglioreremo l’aderenza della pellicola alla superficie

L’ultimo dei 3 utilizzi geniali della pellicola trasparente per alimenti a cui non avevamo mai pensato risulta particolarmente utile quando si dipinge la casa. Infatti possiamo coprire gli elettrodomestici senza doverli spostare in un altro ambiente. Saranno così totalmente preservati da eventuali macchie di vernice. Risparmieremo dunque tempo e fatica.

Dunque, ecco svelati 3 utilizzi geniali della pellicola trasparente per alimenti a cui non avevamo mai pensato.

