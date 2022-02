È un prodotto che sicuramente teniamo in casa per disinfettare ferite e piccole infezioni della pelle. Ed è presente negli sportelli del nostro bagno. Utilizzata con frequenza nel caso di punture e piccole ferite, non sempre sappiamo che l’acqua ossigenata può fare al caso nostro per pulizie approfondite di superfici ed elettrodomestici.

Contro la muffa

Usare l’acqua ossigenata contro la muffa dei muri di casa è qualcosa di risaputo, ma è possibile anche utilizzarla per pulire la muffa delle guarnizioni interne della nostra lavatrice. Utilizziamola in questo modo.

Prepariamo un composto fatto di una manciata di sale grosso e un cucchiaio di bicarbonato. Aggiungiamo sufficiente acqua ossigenata per sciogliere i due elementi. Mescoliamo per bene e prendiamo un panno in microfibra o una spugnetta per i piatti nuova. Immergiamo la spugna per intingerla nel composto e passiamo con energia l’interno delle guarnizioni frizionando bene. Lasciamo agire qualche minuto, poi sciacquiamo con un panno umido per togliere le impurità rimaste.

Lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato alla vaschetta della lavatrice, che spesso e volentieri si ammuffisce e diventa nera. Un tocco con acqua ossigenata pura o mescolata con il bicarbonato e il sale farà tornare la vaschetta profumata.

Anche utilizzare l’acqua ossigenata diluita in pochissima acqua può far ottenere un effetto immediato per pulizie approfondite, ma ricordiamoci che è comunque un prodotto molto aggressivo sia per le mani che per la guarnizione se usato in abbondanza.

3 utilizzi dell’acqua ossigenata a cui non avremmo mai pensato e che torneranno utili contro sporco e muffa in lavatrice e non solo

Per eliminare definitivamente invece il pessimo odore che le lavatrici di una certa età assumono nel tempo, il perossido di idrogeno fa al caso nostro.

Prepariamo un composto con sale fino e acqua ossigenata. Mescoliamo bene e aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di lavanda o di limone. Mettiamo il tutto dentro la vaschetta della lavatrice e avviamo un lavaggio completo a 40°- 60°. La lavatrice profumerà come fosse nuova grazie al fatto che l’acqua ossigenata avrà pulito e disinfettato le pareti del cestello interno.

Infine, sappiamo dell’efficacia dell’azione sbiancante dell’acqua ossigenata su piastrelle, muri e macchie di vestiti. Per lo stesso procedimento è possibile dunque sbiancare le nostre dita e unghie se abbiamo lavorato con delle verdure che macchiano. Una fra tutti? I carciofi. Prepariamo una ciotola in cui mettere acqua e qualche cucchiaio di acqua ossigenata e immergiamo le dita per qualche minuto. Torneranno bianche e pulitissime in poco tempo.

Questi dunque i 3 utilizzi dell’acqua ossigenata che potremmo sfruttare con molta abilità e attenzione. Un prodotto così comune in casa non potrà che entrare a far parte dei rimedi della nonna da tramandare anche ai nostri figli.