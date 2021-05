La carta da forno è stata una straordinaria invenzione di qualche hanno fa che ha semplificato incredibilmente la vita in cucina. È sostanzialmente una pellicola impermeabile che impedisce ai cibi di attaccarsi. Il suo utilizzo permette quindi di rinunciare all’uso di grassi, quali burro ed olio, per foderare le teglie. Non contiene sostanze tossiche e resiste fino a temperature di 250°. Si può anche utilizzare per avvolgere gli alimenti e mantenerli freschi. Si può infatti adoperarla al posto della pellicola trasparente e della carta argentata.

Ben pochi sanno però che può rivelarsi straordinariamente utile anche fuori dalla cucina. Difatti ecco 3 utilizzi davvero geniali della carta da forno che risolvono problemi quotidiani in un attimo e con un risultato sorprendente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le scarpe

Il primo utilizzo può sembrare bizzarro e forse inverosimile finché non si prova personalmente. A chi non è capitato di innamorarsi di un paio di scarpe ed acquistarle immediatamente sull’onda dell’entusiasmo. Una volta indossate poi, ci si rende conto che sono insopportabilmente strette. Un valido aiuto per risolvere il problema ce lo darà proprio la carta da forno. Dunque imbeviamola di alcool e strizziamola. Quindi appallottoliamola. Riempiamo l’interno delle scarpe da allargare con i fogli di carta bagnati. Lasciamoli in posa per una notte. Questo procedimento, all’apparenza stravagante, aiuterà le nostre scarpe ad allargarsi.

In questo articolo abbiamo condiviso altri trucchetti per dire addio alle scarpe scomode.

Ecco dunque svelato il primo dei 3 utilizzi davvero geniali della carta da forno che risolvono problemi quotidiani in un attimo e con un risultato sorprendente.

Per una casa pulita e brillante

Chi ama una casa pulita e brillante deve assolutamente conoscere questo semplice ma efficacissimo trucchetto. Dunque puliamo come di consueto tutti i rubinetti di casa. Per renderli poi incredibilmente brillanti strofiniamoli con un foglio di carta da forno. Otterremo in questa maniera una rubinetteria straordinariamente brillante.

Un ultimo utilizzo furbo consiste nel trasformare un foglio di carta da forno in un imbuto di emergenza o usa e getta. Spesso infatti ci capita di dover travasare dei liquidi da un contenitore all’altro. Possiamo piegare quindi in due un foglio di questa carta e creare un cono dell’imboccatura che necessitiamo. Inoltre, non dovremmo preoccuparci di eventuali contaminazioni o lavaggi come accadrebbe con un oggetto da riutilizzare.

Ecco dunque svelati 3 utilizzi davvero geniali della carta da forno che risolvono problemi quotidiani in un attimo e con un risultato sorprendente.

Approfondimento

3 utilizzi geniali della pellicola trasparente per alimenti a cui non avevamo mai pensato