Durante l’estate sono tantissime le giornate che passiamo sotto il sole. I raggi solari, l’acqua di mare, il caldo e tutti gli altri agenti esterni sono dei fattori che influiscono sullo stato della nostra pelle. La conseguenza è che la pelle ha bisogno di cure più attente per proteggersi e idratarsi dopo l’esposizione al sole. Ecco allora 3 utilissimi passaggi da seguire per una skincare doposole perfetta per l’estate.

Dopo aver passato una giornata intera sotto il sole, in spiaggia o in acqua, la nostra pelle può risultare stressata. Se l’esposizione al sole è prolungata, a lungo andare potremmo anche notare delle piccole macchie solari o delle rughette sul viso. È necessario dunque avere delle maggiori accortezze per lenirla e idratarla. Ormai sappiamo che proteggere la pelle dai raggi solari è fondamentale, ma pochi sanno che è altrettanto importante prendersene cura dopo l’esposizione.

Dopo il sole, infatti, la nostra pelle ha bisogno di un’ulteriore idratazione e protezione.

Detersione

Si parte sempre da una corretta detersione. Questo è il primo dei 3 utilissimi passaggi da seguire per una skincare doposole perfetta per l’estate. Ma attenzione, perché dopo aver preso il sole è fondamentale utilizzare un detergente delicato che non vada ad aggredire la nostra pelle già affaticata dai raggi solari. Inoltre, è importante eliminare tutti gli eventuali residui di salsedine che sono anch’essi causa di stress per la nostra pelle.

Idratazione

Dopo la detersione deve necessariamente arrivare un boost di idratazione. È questo il momento in cui possiamo concederci una maschera idratante o lenitiva, per ridare tutta l’idratazione persa con l’esposizione al sole. La maschera arriva in profondità nella nostra pelle e ci aiuta a ristabilire il suo equilibrio, oltre a darci un senso di freschezza e idratazione che sarà sicuramente apprezzato. Attenzione anche ad idratare il contorno occhi. Questo, infatti, è tra i punti che risultano più segnati dopo l’esposizione solare.

Doposole

Molti di noi sono abituati ad applicare la crema doposole solo dopo una scottatura e solo sul corpo. In realtà la crema doposole andrebbe applicata sempre dopo una giornata al mare e anche sul viso. In commercio sono presenti tantissime creme doposole per il viso e per qualunque tipo di pelle. Molto spesso alcune creme doposole per il corpo possono essere utilizzate anche sul viso. In questo modo sarà necessario solo acquistare un’unica crema per tutto il corpo, viso compreso.

