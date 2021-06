Durante la calda stagione si ha sempre voglia di fare una bella grigliata in compagnia. Tuttavia ogni volta che si invitano amici a casa e si deve fare una grigliata come si deve, ci si trova a spendere un occhio della testa.

Ma c’è un modo per fare un barbecue da sogno e non spendere un’esagerazione come sempre?

La risposta è sì.

Ecco i 3 trucchi per una grigliata da leccarsi i baffi con poco budget.

1 – Scelta della carne

Oltre alle classiche salsicce, cosce di pollo, bistecche, tagliate e costine di maiale, ci sono moltissime altre opportunità.

In primo luogo il tacchino. Questo prodotto costa meno del pollo ed è altrettanto buono.

Inoltre basta stare attenti alla scelta delle parti dell’animale. Ad esempio, le ali di tacchino in pochi le conoscono, ma sono davvero eccezionali, molto più grosse e carnose di quelle di pollo.

Per quanto riguarda il maiale c’è la pancetta fresca. Questa parte del maiale costa davvero poco rispetto alle altre parti e fatta sulla griglia è una vera squisitezza.

Sul manzo bisogna optare per parti meno conosciute, come la punta di sottofesa o codone, che in Brasile e Argentina chiamano Picanha. Una delizia.

2 – Abbondare con le verdure

Un altro errore è comprare sempre le stesse verdure e prepararle nello stesso modo.

Zucchine, melanzane e peperoni.

E tutte le altre verdure perché non si usano?

Davvero fenomenali se cucinati alla griglia sono i pomodori da insalata, i finocchi, le cipolle di Tropea e i friggitelli.

Quindi meglio risparmiare un po’ sulla quantità di carne ed abbondare con verdure variegate.

3 – Preparare salse

Un altro semplice trucco per rendere sontuosa una grigliata, è quello di preparare più salse da abbinare alla carne e alle verdure. Maionese artigianale, gazpacho, tzatziki e via con la fantasia.

Dunque fare un barbecue non dovrà più essere un investimento con questi 3 trucchi per una grigliata da leccarsi i baffi con poco budget.