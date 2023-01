3 trucchi per un sugo di pomodoro da vero chef stellato: tutti ti chiedono il bis quando li applichi!

Sembra facile preparare il sugo di pomodoro. E in fondo lo è, solo che è possibile renderlo ancora più buono del solito se si conoscono i semplici trucchi che ti insegneremo in poche parole.

Vuoi preparare una pasta con il pomodoro buona come non mai? Ebbene, dovresti seguire i consigli che ti daremo nel corso di questa guida. Anche un piatto basilare della nostra cucina può rivelarsi una vera e propria sorpresa per i commensali se preparato con alcune speciali accortezze.

Scegli i pomodorini giusti

Il primo dei 3 trucchi per sugo di pomodoro da vero chef stellato è proprio la scelta dei pomodori. Sembra banale, ma le materie prime fanno davvero la differenza. Quindi, opta per dei pomodori maturi e cresciuti al sole. I migliori sono quelli a grappolo, come i San Marzano.

Prima di metterli in padella, ricorda di lavare e sbollentare i pomodori, per poi rimuoverne la buccia con l’aiuto di un coltello. Per quanto possibile, togli anche i semini interni in eccesso.

Insaporisci il sugo di pomodoro con i giusti ingredienti

Per preparare un sugo di pomodoro perfetto non bisogna utilizzare solamente questi ultimi. Prima di metterlo a cuocere nella padella fai rosolare al suo interno uno spicchio d’aglio con un po’ di olio di extravergine di oliva.

Ricorda di rimuoverne l’anima e poi di toglierlo dalla padella. In questo modo eviterai che qualcuno lo mangi per sbaglio. Se vuoi, aggiungi anche del peperoncino per dare un po’ di sapore in più al sugo.

Molti insaporiscono il sugo di pomodoro anche con il basilico tritato o intero. Ovviamente non sbagliano e anzi è uno dei modi più comuni per insaporirlo. Tuttavia, lo fanno nel momento sbagliato e cioè all’inizio della cottura. Se vuoi preservarne odore e profumo, aggiungilo al sugo solamente qualche minuto prima di spegnere il fuoco.

Invece, devi aggiungere il sale a metà cottura. In questo modo eviterai che i pomodori caccino acqua. Inizialmente mettine poco e aggiungine altro solo più avanti e se ti sembra necessario.

E se il sugo di pomodoro viene troppo acido? A quel punto puoi correggerne il sapore con un po’ di zucchero o pizzico di bicarbonato di sodio, un ingrediente da avere sempre in dispensa per diversi motivi.

3 trucchi per un sugo di pomodoro da vero chef stellato: ricorda di conservare l’acqua di cottura della pasta!

Conserva l’acqua di cottura della pasta e aggiungine qualche cucchiaio al sugo di pomodoro quando è già quasi cotto. In questo modo lo renderai più cremoso e corposo e, di conseguenza, più buono da mangiare. In ogni caso, sappi che è un peccato buttare l’acqua di cottura della pasta, che torna utile in tanti modi.

Una volta che il sugo di pomodoro sarà pronto, non ti resterà che mantecarlo con la pasta e servire il piatto in tavola. Ecco come un piatto così semplice può diventare una vera e propria delizia per il palato.