Ritrovarsi insieme alle persone care per condividere un pasto è spesso una gioia. Durante la settimana per vari impegni si può disporre di poco tempo sia per noi che per gli affetti e si è costretti a rimandare pranzi e cene.

Andare al ristorante ogni tanto per gustare dei piatti e conversare è sempre una bella idea, però alcune volte si può cucinare a casa qualcosa. Con l’arrivo dell’estate capita di andare in giro oppure di soggiornare in giardino più a lungo. Si può approfittare del bel tempo per invitare amici e parenti per una bella e ricca grigliata.

Fasi preparatorie

Scegliere i diversi tipi di carne da cuocere oppure il pesce e i crostacei più adatti è fondamentale. Un’altra fase è quella di preparare il barbecue scegliendo gli attrezzi e la carbonella. Quando in particolare ci troviamo nel giardino di casa potremo allestire due spazi o tavolini. In uno sarà sistemato il cibo da cuocere e nell’altro quello già cotto in attesa di servirlo.

Tra la carne più usata per la cottura con la griglia ci sono le salsicce, ma anche costine di maiale, bistecche, hamburger e pollo. Questo metodo di cottura è pure usato per gamberoni, ad esempio, branzino, sarde e tanto altro.

Dopo aver apparecchiato all’aperto e acceso il barbecue, di solito si cominciano a cuocere i pezzi di carne più spessa o i pesci a tranci e poi via via il resto. In questo modo quando saranno pronti i pesci o le carni che si cuociono presto, potremo servire ancora caldo tutto il resto.

3 trucchi per mantenere calda la carne alla griglia e servire costine, salsicce e pollo in tavola facendo bella figura

Se però lo spazio a disposizione non è molto e dobbiamo cuocere un po’ alla volta il nostro cibo, potremmo:

spennellare i pezzi già cotti con un rametto di rosmarino intriso di olio caldo con spezie, aglio ed erbette;

spostare la carne o il pesce già cotti nella zona laterale della griglia, più lontana dalla carbonella accesa. La temperatura in questa parte sarà senza dubbio più bassa. Ciò permetterà di mantenere calde salsicce o gamberoni senza cuocerli ulteriormente;

usare dei vassoi in ghisa. Questa lega fa in modo che il vassoio riscaldato in forno possa rilasciare lentamente il suo calore. In questo modo la nostra grigliata si manterrà alla giusta temperatura e la serviremo in tavola in modo da fare bella figura.

Sono questi i 3 trucchi per mantenere calda la carne. In zone attrezzate o in giardino, infine, cerchiamo di allontanare i fastidiosi insetti con dei rimedi naturali.

