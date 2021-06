Finalmente arrivano le tanto attese vacanze, ma che fine faranno le nostre piante? Non tutti hanno i vicini che si prestano ad innaffiare le piante di casa e il giardino. Ecco 3 trucchi per innaffiare le piante in vacanza senza la preoccupazione che appassiscono. Sono semplici consigli fai da te utilizzati per garantire il giusto apporto idrico costante e automatico per le piante.

Per innaffiare le piante anche in nostra assenza è molto semplice se si mettono in pratica questi 3 trucchi. Partiamo con il primo, si tratta di fili autoirriganti per le piante. I fili si creano con fogli di carta da cucina (non divisi e in un unico rotolo).

Bisogna arrotolare la carta da cucina come una salsiccia.

Poi, immergerla in acqua. Mettere un’estremità, formando un anello di carta, attorno ai piedi della pianta in modo che la carta sia a diretto contatto con il terreno nel vaso.

Infine, immergere in un secchio pieno di acqua l’altra estremità del rotolo di carta. Con piante di grande dimensioni occorrono più stringhe di carta da forno. Questo sistema permette alla pianta di avere sempre l’acqua necessaria.

Bottiglie capovolte

Il secondo trucco consiste nelle classiche bottiglie piene di acqua capovolte. Purtroppo, spesso questo sistema non si esegue nel modo corretto e si rischia di non ottenere l’effetto desiderato.

Praticare dei piccoli fori nel tappo di una bottiglia di plastica, riempire la bottiglia con acqua e inserire nel terreno il più profondo possibile con il tappo rivolto verso il basso.

La pianta assorbe gradualmente la quantità di acqua di cui ha bisogno. Questo rimedio è ottimo e prima di recarsi in vacanza è possibile effettuare una prova in modo da capire quanti forellini effettuare sul tappo.

Fioriere con accumulo idrico integrato

Il terzo trucco è quello di fare attenzione quando si acquistano le fioriere. Infatti, è consigliato acquistare dei vasi con un serbatoio d’acqua. In pratica, alcuni vasi hanno un doppio fondo che trattiene pochi litri di acqua. L’acqua serve ad irrigare automaticamente le piante senza alcuno sforzo.

