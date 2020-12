Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Non ce lo vorremmo mai né sentir dire né chiedere. Sull’intelligenza dei propri cani si ha un atteggiamento simile a quello di Pascal nello spirito di finezza. Si tratta, infatti, di una verità del cuore che non ammette opinioni. In passato noi di ProiezionidiBorsa ci siamo occupati di stilare una lista di argomenti da evitare come la peste durante il cenone di Natale. Consultabile qui, la lista esclude ogni riferimento ai nostri cani proprio perché sono quasi come dei figli per noi.

Se tuttavia siamo da soli a casa, e di questi tempi capita spesso, e vogliamo capire se il nostro cane è intelligente esistono tre metodi. Tranquilli: non abbiamo bisogno di nessuna dotazione particolare, sono sufficienti, infatti, strumenti e oggetti della vita di tutti i giorni. Ecco quindi i 3 trucchi per capire se il nostro cane è intelligente.

Guinzaglio

Il primo trucco concerne la memoria visiva del nostro cane. Sappiamo bene che i nostri amici a quattro zampe non vedono l’ora di passeggiare con noi nel parco. Se ci avvinciamo alla porta con il guinzaglio in mano, e il nostro cane ci segue, e scodinzola, è un ottimo segno di intelligenza.

Asciugamano

Proviamo il secondo trucco: prendiamo un asciugamano e lo riponiamo delicatamente sul suo musetto. Se riesce a liberarsi velocemente, siamo di fronte a un cane con una spiccata intelligenza.

Crocchette

Quest’ultimo trucco è senza dubbio il più difficile per il cane. Dobbiamo armarci delle sue crocchette e di tre bicchieri di plastica. Come per il famoso gioco delle “tre carte”, gli facciamo vedere sotto quale bicchiere mettiamo la crocchetta e poi ne cambiamo la posizione. Se il nostro cane ritrova subito il bicchiere con la crocchetta, abbiamo davvero un genietto con noi!

Ecco svelati, dunque, quali sono i 3 trucchi per capire se il nostro cane è intelligente.