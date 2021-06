Non ci sono proprio dubbi, un giardino ben curato riesce a trasformare completamente l’aspetto di una casa, rendendola bella ed elegante come non mai. Prendersi cura delle piante e del prato però comporta una grande spesa di tempo e, in alcuni casi, anche di denaro. Proprio per questo motivo, in questo articolo, parleremo di alcuni semplici e furbi stratagemmi che ci semplificheranno la vita come non mai. Vediamo quindi 3 trucchi intelligenti per il giardino che ci faranno risparmiare tempo e denaro.

Le difficoltà nel prendersi cura dell’orto

Curare un orto o il giardino può sembrare semplice, ma in realtà non lo è affatto: ogni pianta possiede delle proprie caratteristiche e peculiarità che la rendono unica e particolare. Proprio per questo motivo, anche se ad occhio esterno può sembrare il contrario, riuscire a coltivare un orto ricco e rigoglioso è davvero un’impresa difficile.

Certamente esistono tanti aspetti e necessità che vengono condivise dalla quasi totalità delle piante, com’è la necessità di acqua, luce e nutrienti nel terreno. Ma bisogna fare estrema attenzione a quegli aspetti che invece, sebbene particolari, sono altrettanto importanti per la sopravvivenza delle nostre piantine più esigenti: come esempio potremo citare il tasso di umidità, la temperatura o comunque gli sbalzi di essa e, per finire, la presenza di piante infestanti.

3 trucchi intelligenti per il giardino che ci faranno risparmiare tempo e denaro

Per prima cosa, esiste un modo completamente gratuito e naturale per liberarsi di tutte le erbacce infestanti nel nostro giardino: avremo solo bisogno di un po’ di acqua calda. Ecco allora che, una volta presa una pentola piena d’acqua e, poi, portata ad ebollizione dovremo solo versarla sulle piante nocive per sbarazzarcene per sempre. Un metodo semplice, economico e senza l’uso di prodotti chimici.

O ancora, potremmo difendere il nostro giardino sia dal caldo che dal freddo usando un semplice foglio di pluriball. Basterà, infatti, foderare l’interno del vaso ricordandoci però di praticare un foro sul fondo per garantire lo scarico dell’acqua. In questo modo saremo sicuri di aver protetto le radici delle piante sia dal troppo caldo che dalle gelate invernali.

Per finire, potremo anche evitare terribili ristagni d’acqua grazie ad una comunissima pigna. Infatti, sotterrandola come base sul fondo del vaso creeremo delle sacche d’acqua sempre pulita e adisposizione della pianta. Innaffiare le piante grasse allora non sarà più un problema, anche perché non dovremo più preoccuparci di danneggiarle con l’acqua.