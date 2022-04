Vediamo tutorial un po’ ovunque, sia di truccatori professionisti che influencer. C’è chi ci consiglia il prodotto più efficace di tutti ma che costa un occhio della testa. Chi invece ci dice che fare il contouring è super semplice con la palette da 80 euro. Insomma, vediamo continuamente tutorial di make up, proviamo a seguirli, ma non riusciamo proprio a replicarli. Sul nostro viso non sembra funzionare nulla, o non capiamo quali errori facciamo.

Non è necessario acquistare sempre il prodotto più costoso per essere certi che il make up sia perfetto. L’applicazione è molto più importante, per questo alcune esperte di beauty utilizzano anche prodotti economici. Ma come imparare a truccare il nostro viso anche se non siamo esperte?

3 trucchi facili e veloci per imparare a truccarsi senza prodotti costosi ed ottenere un make up perfetto e naturale

Abbiamo già visto che non servono forcine o scotch per realizzare una perfetta codina con l’eyeliner. E lo stesso principio si può applicare alla base viso, senza usare strane e difficili tecniche. Per cominciare, sull’applicazione del fondotinta non c’è molto da dire. L’importante è non scegliere tonalità troppo diverse dal nostro naturale colorito. Poi si può fare sia con il pennello che con la spugnetta, in base ai nostri gusti.

Applicazione correttore

Applichiamolo sul contorno occhi, ma non stendiamolo subito, aspettiamo che si asciughi un po’. Questo ci darà molta più coprenza e un effetto più naturale. Nel frattempo possiamo definire le sopracciglia e ottimizzare i tempi. Ora stendiamolo e aggiungiamo un po’ di prodotto in più, picchiettando con le dita. Fissiamo infine picchiettandoci un po’ di polvere fissante.

Contouring

Scegliamo una polvere o stick una tonalità al massimo due più scura del nostro fondotinta. In pratica, il contouring servirà a creare nuove ombre che ormai abbiamo azzerato stendendo il fondotinta. Applichiamo il prodotto proprio sull’osso degli zigomi per avere un effetto lifting. Applichiamolo anche al di sotto della mascella, a contornare tutto il viso. Così avremo più definizione e nasconderemo il doppio mento.

Blush e illuminante per finire la base e creare nuova luce sul viso. Abbiamo ricreato le ombre, ora bisogna pensare ai punti luce. Applichiamo il blush per avere un colorito più sano sugli zigomi e un po’ sul naso. Questo creerà un effetto tipo baciati dal sole molto naturale e semplice da realizzare. Per quanto riguarda l’illuminante, applichiamolo sul setto nasale e un puntino sulla punta del naso. Un po’ sull’arco di cupido, sotto l’arco delle sopracciglia e infine tra contorno occhi e zigomo. Stendiamolo sempre con una linea che va verso le tempie per un effetto più allungante.

Quindi, ecco 3 trucchi facili e veloci per una base trucco che sembra quasi professionale. Se stiamo imparando a truccarci e siamo ancora principianti, questi segreti sono utilissimi. L’importante è adattarli sempre al nostro viso, perché siamo tutte diverse. Completiamo il make up truccando anche gli occhi, cercando di ingrandirli. Questo ci darà uno sguardo magnetico davvero irresistibile.

Approfondimento

Sguardo profondo e ciglia incurvate con questo metodo facilissimo che possono utilizzare tutti