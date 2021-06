Siamo appena rientrati da una tranquilla e rilassante giornata di mare. È il momento di fare una bella doccia rinfrescante e prepararsi per un aperitivo. Ma c’è un problema. Dopo essere usciti dalla doccia abbiamo iniziato a sudare copiosamente. Non dobbiamo spaventarci: significa che i processi di termoregolazione del nostro corpo funzionano nel migliore dei modi. Questa situazione, però, ci crea disagio e ci espone a brutte figure. Ecco perché noi di ProiezionidiBorsa abbiamo deciso di svelare i 3 trucchetti per smettere di sudare dopo aver fatto la doccia in estate.

Regoliamo la temperatura dell’acqua e del bagno

Il primo trucchetto per smettere di sudare nelle giornate estive è quello di regolare la temperatura dell’acqua delle doccia. Se stiamo ancora sudando aspettiamo qualche minuto prima di lavarci. Favoriremo il processo di raffreddamento del corpo.

A questo punto possiamo lavorare sul calore dell’acqua. Iniziamo con un getto caldo al punto giusto e piano piano abbassiamo la temperatura. Il corpo riconoscerà il segnale e ridurrà i suoi tempi di termoregolazione.

Un altro consiglio è quello di aprire la finestra del bagno subito dopo la doccia. Oltre a rinfrescarci, l’aria in arrivo eliminerà la condensa e ridurrà il tasso di umidità. Ovvero due degli elementi responsabili dell’eccesso di sudorazione.

3 trucchetti per smettere di sudare dopo aver fatto la doccia in estate: stop all’accappatoio

In estate dovremmo sempre sostituire l’accappatoio con un asciugamano grande o con un telo da mare morbido. L’accappatoio copre la testa e una superficie maggiore del corpo, incrementando la sensazione di calore.

Prendiamo il telo e invece di strofinare, proviamo a tamponare con delicatezza la pelle. Lo sfregamento non farebbe che aumentare il caldo percepito.

Se il sudore non si arresta possiamo provare con un altro trucchetto che ingannerà il nostro cervello. Bagniamo un panno con acqua fredda e appoggiamolo per 5 minuti sulla nuca. Nella parte posteriore della testa ci sono le ghiandole responsabili della termoregolazione. Intervenendo in quella zona potremo velocizzare il processo di raffreddamento di tutto il corpo.