Le fragole sono davvero deliziose. Il corpo rosso succoso e i semini croccanti neri, le rendono un frutto amato davvero da moltissime persone.

Sono buonissime al naturale, come confettura, oppure come ingrediente speciale nei dolci. Senza dimenticare la loro versione migliore, e cioè affondate nella panna. Le fragole possono essere gustate davvero in mille modi, anche se sono molto delicate.

Infatti, dopo averle comprate, dobbiamo affrettarci a mangiarle, altrimenti potremmo rischiare di doverle buttare via. È sufficiente che solo una di loro sia ammuffita per far marcire anche tutte le altre.

Ecco perché abbiamo deciso di spiegare, in questo articolo, qualche segreto utile per farle durare più a lungo. Vediamo subito insieme i 3 trucchetti imperdibili per conservare al meglio le fragole fino a una settimana e mantenerle belle e succose.

Primo consiglio

Dopo esserci assicurati di aver acquistato delle fragole in perfette condizioni, e una volta a casa, dovremo procedere al primo controllo.

Le fragole, generalmente, vanno tolte subito dal contenitore originale in cui le abbiamo trovate. Solitamente, lì, sono ammassate e pressate l’una sull’altra e, questo, velocizzerà il processo di deperimento.

In questa prima fase è importante non lavare le fragole se non si ha intenzione di mangiarle subito. Le fragole, a contatto con l’acqua, la assorbono e, di conseguenza, tenderanno a marcire più velocemente.

Secondo consiglio

In questa fase, basterà controllare che non ci siano fragole rovinate (neanche lievemente) e, nel caso, dividerle da quelle in perfetto stato. Toglieremo l’eventuale umidità con un foglio di carta assorbente, dopodiché le riporremo in frigo.

È fondamentale evitare che le fragole ammuffite, anche di poco, non stiano a contatto con quelle più integre. Il rischio è che, altrimenti, noteremo, nel giro di un paio di giorni al massimo, che tutte le nostre fragole sono marcite.

Terzo consiglio

Per riporle in frigo, dovremmo assicurarci di utilizzare il contenitore giusto. Quelli più indicati sono di plastica o, meglio ancora, di vetro.

L’importante è non chiudere completamente il coperchio del contenitore, poiché le fragole hanno bisogno di poter prendere aria. Ecco i 3 trucchetti imperdibili per conservare al meglio le fragole fino a una settimana e mantenerle belle e succose.

Seguendo questi semplici consigli, le nostre fragole saranno in perfetto stato anche fino 5 giorni dopo l’acquisto.

Il consiglio in più

Girovagando su internet, non è difficile trovare il suggerimento di congelare le fragole. Questo metodo è, se possibile, da evitare, poiché le fragole, una volta scongelate, saranno intrise d’acqua e avranno perso il loro sapore di partenza.