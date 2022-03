Con l’arrivo della bella stagione le piogge sempre più saltuarie gli spazi all’aperto delle nostre abitazioni diventano il luogo più gettonato per regalarsi momenti di puro relax.

In una grande città così come in un piccolo paesino i nostri balconi, i terrazzi così come i giardini sono il nostro piccolo angolo di paradiso dove rifugiarsi e rigenerarsi. Per questo motivo è indispensabile rendere questa zona quanto più personalizzata e confortevole possibile. Un piccolo, grande spazio dove trascorrere piacevoli momenti in compagnia di amici e parenti, ma anche momenti da soli di totale relax.

Un ambiente piacevole per leggere un libro, sorseggiare una tisana, prendere il sole, mettersi a studiare o dove fare allenamento all’aria aperta.

Un angolo dove la privacy diventa indispensabile a dir poco vitale e pertanto andrebbe protetto dagli sguardi indiscreti dei vicini ficcanaso.

3 trucchetti geniali per arredare balconi e terrazzi, ideali per creare ombra senza siepe e per difendersi dagli sguardi spioni dei vicini

Per evitare di sentirsi osservati in casa propria possiamo decidere di ricorrere a qualche piccolo e veloce trucchetto che nulla ha a che vedere con le siepi.

Per proteggersi da sguardi indiscreti potremmo decidere di abbellire i nostri balconi e terrazzi con i caratteristici pannelli di bamboo. Protezioni dall’aspetto estremamente naturale e chic. Essendo esposti alle intemperie meglio scegliere quelli ricoperti con vernice trasparente o smaltati.

Un’altra soluzione molto bella per proteggersi dai ficcanaso è la pergola. Stiamo parlando di piccole o grandi strutture in grado di coprire la parte aperta del terrazzo, prolungando in un certo senso le stanze di casa. Un modo geniale per sfruttare il terrazzo e godersi piacevoli cene in compagnia anche se le previsioni meteo non sono delle migliori.

Una soluzione invece più comune è quella di utilizzare delle comuni tende da sole. Una soluzione mobile che può adattarsi alle nostre esigenze. Queste infatti possono aprirsi e chiudersi a nostro piacimento. Inoltre sarebbero un modo per proteggersi dal caldo estivo oltre che appunto per ripararsi e nascondersi dagli sguardi spioni dei nostri cari vicini.

Se invece ci piacerebbe avere il nostro piccolo angolino anche coloratissimo ecco i 4 fiori da piantare subito per fioriture estive rigogliose e profumatissime.

Dunque, ecco 3 trucchetti geniali per arredare balconi e terrazzi e renderli delle oasi di piacere, isolate e lontane dal trambusto della città e dagli occhi indiscreti di qualche simpatico spione.