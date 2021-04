Il periodo della coltivazione di fiori e piante è arrivato, sia per chi ha spazio in giardino che in casa non riuscirà a sottrarsi.

Per quanto riguarda le fragole, amate da grandi e piccini, il periodo per la sua semina è proprio questo, la primavera.

Se vogliamo avere un ottimo raccolto di fragole nei mesi successivi, bisogna cominciare i lavori tempestivamente.

3 trucchetti geniali che in pochi conoscono per ottenere un abbondante raccolto di fragole e stimolare una crescita rigogliosa, vediamoli.

Soluzioni

Le fragole hanno assolutamente bisogno di circa dieci ore al giorno di luce solare diretta per dare un buon raccolto.

Dopo aver sistemato la pianta, assicuriamogli la luce di cui ha bisogno.

Dovrà essere annaffiata per bene, il suolo infatti dovrà risultare umido.

È consigliato innaffiarle evitando di bagnarne il fogliame perché l’umidità favorirebbe patologie dannose per la fragola.

Non dimentichiamo che dovremo irrigarle con acqua riscaldata o acqua piovana, sempre per non rischiare di rovinarle.

Inoltre, hanno bisogno di molta acqua durante la fase vegetativa, così quando si svilupperanno i primi fiori avranno già i frutti maturi.

Per ottenere un ottimo raccolto è fondamentale mantenere la pianta pulita, rimuovendo le erbacce che crescono di tanto in tanto.

Senza questi accorgimenti la pianta rischia di essere attaccata da malattie pericolose, per questo dovremo osservarla sempre e prevenire i danni.

La pianta di fragole preferisce il terriccio o l’argilla sabbiosa drenata per crescere bene.

Infatti, è consigliato lavorare il terreno mesi prima di piantare, mescolando al terriccio del concime, in questo modo lo renderemo fertile.

Ecco i 3 trucchetti geniali che in pochi conoscono per ottenere un abbondante raccolto di fragole e stimolare una crescita rigogliosa.

Consigli

È importante fare attenzione che le temperature non scendano troppo e a non irrigare il terreno innaffiandolo troppo frequentemente ma in quantità contenute.

Evitiamo che si propaghino muffe o funghi diminuendo le annaffiature e rimuovendo le foglie già intaccate, anche se hanno solamente delle piccole macchie.

Infine, le fragole vanno raccolte dopo circa quattro o sei settimane da quando fioriscono.

Si raccomanda che i frutti vengano raccolti soltanto quando saranno rossi e maturi, così da poterli gustare al meglio.