Per un’improvvisa voglia di golosità, per cominciare la giornata con una dolcissima colazione, per una merenda fra, amici e perché no, per un San Valentino speciale, ecco una ricetta facilissima che manderà in estasi le papille gustative: biscotti al cuor di nutella. Non facciamoci spaventare dall’elenco degli ingredienti, perché sveleremo oggi 3 trucchetti assolutamente da scoprire per fare una splendida figura con poco tempo e fatica. Dunque non ci resta che metterci all’opera.

Gli ingredienti necessari sono:

80 gr burro;

180 gr cioccolato fondente;

3 uova;

100 gr zucchero;

50 gr cacao amaro;

180 gr farina;

1 cucchiaino lievito per dolci;

zucchero semolato;

zucchero a velo;

nutella quanto basta.

Per prima cosa sciogliamo il cioccolato ed il burro a bagnomaria. Per farlo dovremmo semplicemente inserire un pentolino con i due ingredienti spezzettati all’intero di un altro con dell’acqua. Quindi mettere sul fuoco basso girando di tanto in tanto. Il fuoco potrà essere spento quando i due ingredienti sono quasi totalmente liquefatti, il calore trasmesso dall’acqua porterà a compimento l’operazione risparmiando sul costo del gas. Questo è un trucchetto da tenere presente tutte le volte che si adopera la cottura a bagnomaria.

3 trucchetti assolutamente da scoprire per dei biscotti alla nutella morbidi e golosi in 8 minuti e senza forno

Nel mentre, in una ciotola montiamo insieme lo zucchero con le uova intere. Con lo sbattitore elettrico in pochi minuti otterremo una crema morbida. Quando il cioccolato ed il burro saranno stiepiditi uniamo queste due preparazioni. Copriamo con una pellicola trasparente e lasciamo riposare.

Uno alla volta lasciamo cadere in un colino a maglie strette il cacao amaro, la farina ed infine il lievito. Quindi giriamo le 3 polveri setacciate. Uniamole quindi agli altri ingredienti. Giriamo bene. Copriamo e poniamo il tutto in frigorifero. Il secondo trucchetto è che questo impasto si può preparare anche il giorno prima ed averlo pronto all’occorrenza. Consigliamo comunque di lasciarlo in frigorifero almeno un paio di ore.

Infine, tiriamo fuori l’impasto. Diamogli la forma che preferiamo, magari a cuore o disegniamo l’iniziale del nome del nostro partner per San Valentino, oppure tondeggianti per una golosa colazione. Quindi versiamo al centro un cucchiaio di nutella. Ecco l’ultimo trucco. Dopo aver chiuso la nutella nell’impasto pizzicando con le dita, passiamo i biscotti nello zucchero semolato e subito in quello a velo. Una volta cotti i biscotti presenteranno delle piccole crepe in superficie. In termine tecnico si chiama effetto craquelé. 8 minuti in friggitrice ad aria ci regaleranno la cottura perfetta di questi meravigliosi biscotti.

