3 tra i migliori vini da abbinare alla carbonara, uno è quello prodotto da Tessa Gelisio

La carbonara è un primo di carne molto amato e, quando si vuole portarlo a tavola con tutte le accortezze, non può mancare l’abbinamento al vino. In proposito, te ne suggeriamo tre per il migliore incontro di gusto, tra cui è presente anche quello prodotto da una nota conduttrice televisiva.

La pasta alla carbonara è un piatto gustoso che piace davvero a molti e per cui si sprecano le varianti. Questo primo è così amato che la sua fama è volata persino all’estero, dove viene riproposto in molti ristoranti. Quando vogliamo preparare una carbonara a regola d’arte, dobbiamo certamente seguire la ricetta ufficiale. E non possiamo mancare l’abbinamento al vino giusto da bere per accompagnare la degustazione. In proposito, vogliamo suggerirti tre vini che sono ottimi da sorseggiare con questo piatto. Ti stupirà scoprire che l’ultimo è prodotto nella tenuta vinicola della nota conduttrice televisiva Tessa Gelisio.

3 tra i migliori vini che si sposano con questo primo di carne, ecco il primo

Il primo vino che si sposa alla perfezione con un piatto come la carbonara è il Grechetto dell’Umbria. Si tratta di un vino bianco dal tono paglierino, corposo, con buona struttura e con un profumo molto intenso ed elegante.

Il Grechetto Umbria ha inoltre caratteristiche note fruttate. La sua struttura è in grado di sorreggere perfettamente i ricchi ingredienti che compongono la carbonara, come il pecorino e il guanciale.

Il Bolgheri Vermentino

Un altro vino bianco ideale con la pasta alla carbonara è il Bolgheri Vermentino della Toscana. Le sue caratteristiche organolettiche incorniciano una buona acidità, utile a bilanciare l’untuosità del piatto. Il suo profilo olfattivo delicato risulta armonico, secco e morbido al palato. Il Bolgheri Vermentino fa parte senza dubbio dei 3 tra i migliori vini da accostare a una fumante carbonara.

Il Carignano del Sulcis Doc, che produce la nota conduttrice

Il terzo vino perfetto con la carbonara è il Carignano del Sulcis Doc, che produce niente meno che Tessa Gelisio. La conduttrice di Cotto e Mangiato, infatti, da alcuni anni gestisce la tenuta viticola La Sabbiosa, che si trova in Sardegna, a Calasetta.

Il Carignano del Sulcis Doc è un vino rosso ricco, fruttato e dalle note balsamiche, che si abbina ai primi di carne come la carbonara. Ma anche ai formaggi, come il pecorino usato per la realizzazione del piatto, per cui è in grado di bilanciarne la grassezza e pulire il palato.

(n.d.r. i vini riportati sono stati scelti dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).