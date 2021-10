Continua la tendenza ribassista. Ci attende ora una settimana decisiva per i mercati e a parer nostro tutto si deciderà fra lunedì e martedì. Oggi concentriamo la nostra attenzione su 3 titoli sottovalutati a Wal Street che potrebbero continuare a scendere nei prossimi giorni e 1 che potrebbe salire.

Facciamo prima una premessa.

Quali sono i livelli da monitorare sugli indici azionari americani per riportare la tendenza al rialzo?

Dow Jones

Inversione rialzista con una chiusura settimanale superiore a 35.062.

Nasdaq C.

Inversione rialzista con una chiusura settimanale superiore a 15.086.

S&P 500

Inversione rialzista con una chiusura settimanale superiore a 4.466.

3 titoli sottovalutati a Wal Street che potrebbero continuare a scendere nei prossimi giorni e 1 che potrebbe salire

Quali sono i titoli che potrebbero continuare a salire?

Netflix, ultimo prezzo a 613,15. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 576,93, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 651/667. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 597,51. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 780 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 600.

Quali sono i titoli che potrebbero continuare a scendere?

Cisco Systems, ultimo prezzo a 55,14. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 56,67, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 51,52/49,75. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 55,90. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 80 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 63.

Coca Cola (NYSE:KO), ultimo prezzo a 53,02. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 305,84, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 54,25. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 53,46. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 80 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 62.

Eli Lilly, ultimo prezzo a 229,59. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 237,16, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 201,18/177,22. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 237,16. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 390 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 267,89.