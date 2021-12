Ci avviciniamo a gambe levate al nuovo anno e in base alle nostre previsioni basate sullo studio delle serie storiche e su calcoli statistici, si potrebbe assistere ad una discesa di qualche mese (fino a maggio/giugno?).

Fin dove potrebbe scendere il Ftse Mib Future in quel lasso temporale?

Fino all’area 24.020/25.860.

In questo momento, i prezzi sono a 26.460 e solo una chiusura settimanale superiore ai 27.315 potrebbe rimettere da subito in gioco la formazione di nuovi massimi, anzichè la continuazione del ribasso in atto.

In un contesto del genere, gran parte dei titoli che fanno parte del paniere dell’indice azionario hanno evidenziato l’inizio di un trend discendente.

Oggi, il nostro Ufficio Studi, analizza 3 titoli sottovalutati a Piazza Affari che hanno generato segnali ribassisti e che ora potrebbero scendere anche del 15%.

Essi sono: Banca IFIS, BPER Banca e Stellantis (MIL:STLA).

Banca IFIS, ultimo prezzo a 15,41. Fair value a 19,50 euro.

Le nostre proiezioni per i prossimi 12 mesi sono le seguenti:

area di minimo 12,69/15,10

area di massimo 22,34/24,01

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 16,25, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 113,89 e poi 12,69 euro. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 15,70.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,7570. Fair value a 2,60 euro.

Le nostre proiezioni per i prossimi 12 mesi sono le seguenti:

area di minimo 1,30/1,55

area di massimo 2,36/2,49

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 1,8855, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,5320 e poi 1,308 euro. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 1,7755.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,226. Fair value a 28 euro.

Le nostre proiezioni per i prossimi 12 mesi sono le seguenti:

area di minimo 14,41/16,45

area di massimo 22,37/23,99

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 16,994, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 14,41 euro. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 16,772.