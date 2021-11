3 titoli da vero affare a Piazza Affari che vanno comprati solo a questi condizioni ma vediamo quali sono. Prima facciamo una premessa.

Potrebbe essere iniziato un ribasso del 10/15% dei mercati internazionali che sono già lontani dai massimi recenti di circa il 5/7%.

Davanti a noi abbiamo due date (30 novembre e 8 dicembre) che potrebbero arginare questo movimento e far formare un bottom della fase B del rally natalizio che dovrebbe portarsi avanti fino alla settimana del 6 gennaio.

Per quanto riguarda i prezzi del Ftse Mib fin dove potrebbero arrivare?

Gli obiettivi probabili sono a 25.810 e poi 24.175. Al momento si ritiene poco probabile un ritorno sotto quest’ultimo livello

I titoli oggetto della nostra analisi sono i seguenti: Banca IFIS, BPER Banca e Stellantis (MIL:STLA).

Quali sono le nostre valutazioni?

3 titoli da vero affare a Piazza Affari che vanno comprati solo a questi condizioni

Il prezzo obiettivo di fair value è stato calcolato dal nostro Ufficio Studi dopo un attento e scrupoloso studio delle voci di bilancio degli ultimi 4 anni.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 14,61. Fair value 19,50 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 15,93, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 12,71 e poi 10,39. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 15 euro. Probabilità del 30% che si scenda sotto i 12,71.

BPER Banca, ultimo prezzo a 1,7020. Fair value 2,60 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 1,83, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 1,5320 e poi 0,90 (poco probabile questo obiettivo). Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 1,7245.

Stellantis, ultimo prezzo a 15,708. Fair value 28 euro per azione. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 17,58, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 14,85 e poi 13,75. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 16,23.