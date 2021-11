Dopo una settimana interlocutoria è attesa una nuova accelerazione dei mercati e quindi l’aggiornamento dei massimi recenti. I listini azionari continuano a salire nonostante gli altri addetti ai lavori, continuino a guardare all’inflazione come pericolo e a parer nostro sbagliano. Infatti, in questo momento quello che continua a essere importante è il premio per il rischio a favore.

Oltre all’azionario (e ad alcune materie prime) in quale strumento finanziario si potrebbe investire per ottenere un rendimento?

Non ne vediamo.

Come scritto da alcuni mesi, in un asset globale, Piazza Affari potrebbe essere sovrappesata in quanto alcuni titoli del paniere presentano una interessante sottovalutazione rispetto ai prezzi correnti.

Ora andremo ad analizzare 3 titoli che nella settimana del 15 novembre potrebbero continuare a correre.

Il nostro Ufficio Studi infatti, dopo aver analizzato i grafici delle ultime settimane, ha selezionato Banca IFIS, ENI e Stellantis (MIL:STLA) e nel prossimo paragrafo verrà indicata una strategia basata sui calcoli di probabilità.

3 titoli che nella settimana del 15 novembre potrebbero continuare a correre

L’orizzonte della strategia e gli obiettivi indicati sono in ottica di 1/3 mesi. Il fair value è stato calcolato dal nostro Ufficio Studi in base all’analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 16,85. Fair Value stimato a 19,50 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,03, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 18,30/19,50. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 16,51.

ENI, ultimo prezzo a 12,364. Fair Value stimato a 11,85. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 12,292, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 12,85/13,75. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 12,18.

Stellantis, ultimo prezzo a 17,85. Fair Value stimato a 28 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 16,86, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 19,80/21,50. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 17,48.