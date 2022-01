Momento molto particolare per i mercati azionari e mentre Wall Street ha già generato un segnale ribassista anche sul time frame settimanale, i listini europei continuano a mantenere una buona forza relativa al rialzo.

La giornata odierna darà altre indicazioni in merito. C’è da rimarcare che si sta entrando in una fase temporale dove solitamente i mercati scendono. Infatti, in questo periodo si formano swing per andare a formare i minimi annuali fra metà febbraio e la prima decade di marzo.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, e se questa debolezza degli ultimi giorni continuerà o meno.

Ci sono comunque delle occasioni di cui approfittare. Il nostro Ufficio Studi, oggi analizza 3 titoli che a Piazza Affari hanno generato segnali ribassisti e che potrebbero continuare a scendere.

Essi sono: ENEL, Ferrari (MIL:RACE) e Moncler.

Segnaliamo che ci sono anche titoli che continuano a fare bene al rialzo e fra di essi indichiamo Leonardo Finmeccanica, che proprio oggi il nostro Ufficio Studi ha raccomandato con il giudizio String Buy e con un target di medio lungo termine a 13,50.

3 titoli che a Piazza Affari hanno generato segnali ribassisti

ENEL, ultimo prezzo a 6,808. Fair value a 4,50 euro.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 7,023, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 6,47 e poi 6,01 euro. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 6,913.

Ferrari, ultimo prezzo a 213,9. Fair value a 100 euro.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 227,60, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 191,40 e poi 175 euro. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 220,5.

Moncler, ultimo prezzo a 56,84. Fair value a 39 euro.

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 62,70, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 51,24 euro e poi 46,48. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 58,36.