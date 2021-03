Ci sono 3 titoli bancari a Piazza Affari che sono pronti a correre ma prima di vedere quali sono, facciamo una premessa.

Mentre molti iniziano a ragionare se l’inflazione salirà o meno e se i tassi saliranno o meno, c’è da mettere l’accento su un aspetto. I tassi di interesse non possono rimanere bassi anzi negativi per molti anni, perchè potrebbero portare a delle “storture” del ciclo economico. Prima o poi la liquidità che continuamente viene immessa nel circuito dovrà portare ad un aumento dei prezzi e quindi dell’inflazione. Di per sè questo non è un fenomeno negativo. Anzi, l’inflazione controllata, non troppo bassa, nè troppo alta, potrebbe essere un ottimo driver per una sostenuta ripresa del ciclo economico. Alla fine, i tassi si muovono fra livelli bassi e livelli alti, e il ciclo economico di pari passo, dalla recessione alla espansione.

Durante questo passaggio dai livelli indicati, l’offerta tende a diminuire ed aumenta la domanda. Poi ad un certo punto, quando l’ inflazione arriva attorno a livelli considerati alti, la domanda tende a diminuire e aumenta l’offerta.

In poche parole, forse anche romanzate, che probabilmente avranno fatto storcere il naso ai puristi della materia, abbiamo spiegato in modo semplice come funziona il ciclo economico e su quali presupposti tendono a muoversi le quotazioni dei mercati azionari.

Quali sono 3 titoli bancari a Piazza Affari che sono pronti a correre?

Come scritto nei mesi scorsi, a parer nostro, il Ftse Mib ha segnato un bottom pluriennale ed è in corso un rialzo duraturo che fra alti e bassi riporterà le quotazioni in pochi anni verso i massimi disegnati nell’anno 2000. I titoli bancari molto probabilmente avranno il ruolo di attore principale e vedremo molti di questi titoli esplodere al rialzo per molto tempo. Nel breve puntiamo su BPER Banca, Intesa Sanpaolo (MIL:ISP), Unicredit.

BPER Banca, comprare con stop loss a 1,78 ed obiettivo a 1/3 mesi in area 2,20.

Intesa Sanpaolo, comprare con stop loss a 2,102 ed obiettivo a 1/3 mesi in area 2,40.

Unicredit, comprare con stop loss a 8,43 ed obiettivo a 1/3 mesi in area 11,20.