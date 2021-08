Il Ftse Mib Future ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 26.040. Settimana scorsa, ha toccato un minimo a 25.805 ed un massimo a 26.165. Per la prossima settimana, tranne inversione ribassista, si proiettano ulteriori rialzi. Un primo segnale ribassista verrebbe però da una chiusura giornaliera inferiore ai 25.880, mentre una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore ai 25.695 farebbe iniziare una correzione di diversi punti percentuali.

Oggi, il nostro Ufficio Studi, dopo i recenti sviluppi, indica quali sono i 3 titoli azionari sottovalutati di Piazza Affari sui quali puntare al rialzo nella settimana del 30 agosto. I nostri Trading System infatti stanno monitorando Cementir, Leonardo e UnipolSAI (MIL:US) e di seguito viene indicata la strategia di investimento con un risk reward ottimale.

3 titoli azionari sottovalutati di Piazza Affari sui quali puntare al rialzo nella settimana del 30 agosto

Cementir, ultimo prezzo a 9,59. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 6,50 ed il massimo a 9,82. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 9,15, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 10,50/11,25. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 9,35. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 12 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 11,20.

Leonardo, ultimo prezzo a 6,906. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 5,42 ed il massimo a 8,01. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 6,726, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 8,01/8,50 e poi 9,20/9,50. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 6,798. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 9,50 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 9,25.

UnipolSAI, ultimo prezzo a 2,438. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,933 ed il massimo a 2,608. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 2,368, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2,608 e poi 2,92/3,05. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 2,422. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3,20 euro per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 2,58.