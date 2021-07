Abbiamo scelto per i nostri Lettori 3 titoli azionari sottovalutati a Piazza Affari da comprare nella settimana del 12 luglio. Facciamo però prima una premessa.

Momento molto particolare e di fibrillazione. Si tornerà a salire o si continuerà a scendere? Importante per il Ftse Mib Future una chiusura giornaliera fra lunedì e martedì superiore ai 25.145 punti.

Questo sarebbe un segnale che potrebbe far “impennare” i prezzi e portarli entro poche sedute sopra la fatidica resistenza dei 26.000 punti. Attenzione però, una chiusura inferiore ai 24.565 farebbe archiviare per un bel pò l’ipotesi di nuovi rialzi.

3 titoli azionari sottovalutati a Piazza Affari da comprare nella settimana del 12 luglio

I nostri Trading System ritengono che settimana prossima, IREN (MIL:IRE), Mediaset e Unipol avranno elevate probabilità di continuare a salire non solo nel breve termine.

IREN, ultimo prezzo a 2,46. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,931 ed il massimo a 2,575. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 2,40, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 2,575/2,68. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 4 euro per azione.

Mediaset, ultimo prezzo a 3,152. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,034 ed il massimo a 3,218. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 2,98, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3,29/3,45. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 3,80 euro per azione.

Unipol, ultimo prezzo a 4,388. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,416 ed il massimo a 4,841. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,24, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,60/4,85. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 10 euro per azione.

Si procederà per step ma i titoli indicati ci sembrano davvero una buona opportunità da cogliere nel breve termine.