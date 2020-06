Ci sono 3 titoli azionari del Ftse Mib che potrebbero iniziare a correre già da domani. Quali sono e perchè? Prima però facciamo una premessa. Siamo in un punto nodale per i mercati internazionali e da domani scadenza di setup potrebbe partire nuova direzionalità. Tutto lascia intravedere che essa debba essere indirizzata al rialzo tranne che nelle prossime ore si assista ad un’esplosione di momentum in senso contrario.

Quali sono i livelli da monitorare attentamente?

La tenuta intraday di 19.140 è il segnale che il rialzo in corso da diversi giorni può continuare ma per assumere ulteriore forza si dovrà attendere una chiusura giornaliera superiore a 19.735 (importante resistenza di breve termine). Questo swing porterebbe subito ad un’accelerazione verso area 20.100 e poi 20.500, quindi 21.000 per/entro la prima decade del mese di luglio.

Al momento tranne prezzi inferiori ai 19.140 le probabilità sono del 70% ca che si possa andare ulteriormente al rialzo già dall’apertura di domani.

Quali opportunità cogliere in vista di questo scenario? Cosa comprare sul Ftse Mib?

Ecco 3 titoli azionari del Ftse Mib che potrebbero iniziare a correre già da domani

La nostra attenzione ricade su Enel, FCA e Unicredit (MIL:UCG).

Enel, ultimo prezzo 7,60. Comprare in apertura del 22 giugno con stop loss a 7,39 ed obiettivo primo a 8,41. Il titolo presenta un ottimo appeal di breve lungo termine e ai livelli attuali è sottovalutato in base ai nostri parametri intorno al 20%.

FCA, ultimo prezzo 8,453. Comprare in apertura del 22 giugno con stop loss a 8,25 ed obiettivo primo a 10,47. Il titolo presenta un ottimo appeal di breve lungo termine e ai livelli attuali è sottovalutato in base ai nostri parametri intorno al 100%.

Unicredit, ultimo prezzo 8,255. Comprare in apertura del 22 giugno con stop loss a 8,09 ed obiettivo primo a 9,01 e poi in area 10,01. Il titolo presenta un ottimo appeal di breve lungo termine e ai livelli attuali è sottovalutato in base ai nostri parametri intorno al 20%.

