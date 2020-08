A Piazza Affari ci sono 3 titoli azionari da non farsi scappare pronti a partire al rialzo. Quali sono e perchè? Facciamo prima una premessa sulla situazione grafica del nostro indice azionario.

Il Ftse Mib Future si riporta velocemente sopra i 20 mila punti ed in questo momento quota a 20.090 +2,09%. Cosa attendere da ora in poi? Solitamente un’esplosione di momentum come quella odierna è propedeutica a fasi direzionali rialziste. Sarà così?

Gli step da monitorare sono i seguenti:

a) la tenuta al rialzo in chiusura di seduta di 19.770;

b) nei prossimi giorni la rottura al rialzo in chiusura di seduta giornaliera di 20.155 e poi settimanale di 20.470. Al momento tranne che quello odierno sia stato un falso segnale vediamo i presupposti per ulteriori accelerazioni al rialzo.

Ulteriori rialzi avrebbero come primo obiettivo 21.125 e poi 21.960 da raggiungere per/entro il 30 settembre/ primi 10 giorni di ottobre.

Il segnale odierno ha riguardato anche molti titoli azionari ad ampia capitalizzazione e non solo e questo potrebbe essere un buon momento per fare degli acquisti e sfruttare il movimento rialzista atteso come appena descritto.

Ecco 3 titoli azionari da non farsi scappare pronti a partire al rialzo

A chi ci riferiamo?

A Intesa Sanpaolo, Unicredit (MIL:UCG) ed Unipol .

Sono tutti e 3 titoli che potrebbero salire di molto sia nel breve che nel medio lungo termine. Andiamo ad analizzare i grafici.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,8392. Comprare a mercato con stop loss a 1,79 e mantenere per un primo obiettivo a 1,90 ed al superamento e tenuta verso area 2,01/2,10.

Unicredit, ultimo prezzo a 8,297. Comprare a mercato con stop loss a 8,08 e mantenere per un primo obiettivo a 9 ,01 ed al superamento e tenuta verso area 9,50/9,75.

Unipol, ultimo prezzo a 4,106. Comprare a mercato con stop loss a 3,99 e mantenere per un primo obiettivo a 4,29 ed al superamento e tenuta verso area 4,50/4,62.

Come al solito poi si procederà per step.