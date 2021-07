Il nostro Ufficio Studi ha selezionato 3 titoli azionari da comprare subito se si verificheranno queste condizioni.

Facciamo prima una premessa.

Quando pochi se lo aspettavano, gli indici azionari internazionali hanno ripreso la strada del rialzo. Il Ftse Mib e gran parte dei titoli di Piazza Affari hanno mostrato una forza relativa davvero interessante. Cosa attendere da ora in poi e quale strategia seguire per non anticipare il mercato e fare errori ma accodarsi ad esso e seguirne la tendenza che si formerà da ora in poi?

Il livello che oggi manterrà il listino al rialzo è una chiusura giornaliera di contrattazione superiore a 24.705. Se oggi si formerà questo swing, ci saranno elevate probabilità che il ribasso sia già finito.

3 titoli azionari da comprare subito se si verificheranno queste condizioni

I nostri Trading System stanno monitorando con grande attenzione Banca IFIS, ENEL e Unipol perchè sembrano pronti per iniziare un forte movimento direzionale.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 13,40. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,952 ed il massimo a 14,22. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 12,57, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 15,50/16,75. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 13,36. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 18,95 euro per azione.

ENEL, ultimo prezzo a 7,957. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 7,349 ed il massimo a 8,666. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 7,54, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 8,70/9,50. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 7,824. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 6,80 euro per azione

Unipol (MIL:UNI), ultimo prezzo a 4,422. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,416 ed il massimo a 4,841. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,163, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,60/4,85. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 10 euro per azione.

Banca IFIS e Unipol ai livelli attuali sono ottime opportunità per iniziare investimenti di lungo termine. Attenzione al rispetto degli stop loss. Si procederà per step.