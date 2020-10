Il pessimo segnale di ieri sui mercati azionari, stamani si conferma e ora la situazione diventa critica e sono possibili anche forti escursioni ribassiste di breve termine. Lo studio delle serie storiche ci fa dire che anche quando i mercati scendono ci sono ancora molte possibilità sui titoli azionari da sfruttare al rialzo. Quando un mercato sale non tutti i titoli seguono questo trend, così quando scendono. Oggi, con i mercati in rosso, ci sono 3 titoli azionari da comprare pronti al rialzo nonostante la debolezza dei mercati.

Quali sono le ragioni per cui un titolo azionario può andare controcorrente?

Adesso è un buon momento per investire in azioni?

Possono essere molteplici, da grafici ai fondamentali. Come da assioma dell’analisi tecnica classica, un grafico al rialzo tende a scontare notizie positive in arrivo, e quello al ribasso, notizie negative.

3 titoli azionari da comprare pronti al rialzo nonostante la debolezza dei mercati

Quali sono?

FCA, Saras e Tiscali (MIL:TIS). Nei giorni scorsi su queste pagine abbiamo più volte analizzato queste società ed evidenziato la buona forza relativa. Chi vuole investire al rialzo in Borsa in questo frangente potrebbe puntare proprio su questi titoli. La legge di Newton che è applicabile ai mercati, afferma e stabilisce (in parole semplici) che un movimento tende a continuare fino a quando non si verificherà un movimento contrario.

Andiamo ad analizzare dal punto di vista grafico i singoli titoli. Per quanto riguarda i fondamentali riteniamo che siano tutti e tre ampiamente sottovalutati in base ai bilanci degli ultimi 4 anni.

FCA, ultimo prezzo a 11,062. Comprare a mercato con stop loss a 10,55 (primo supporto a 10,81) ed obiettivo primo a 12,05/13,22.

Saras, ultimo prezzo a 0,49. Comprare a mercato con stop loss a 0,4387 (primo supporto a 0,48) ed obiettivo primo a 0,525/0,573.

Tiscali, ultimo prezzo a 0,0262. Comprare a mercato con stop loss a 0,0224 (primo supporto a 0,038) ed obiettivo primo a 0,32/0,375.

Come al solito si procederà per step.