Il rialzo del Ftse Mib Future è a un punto di verifica e la chiusura odierna detterà i passi dei prossimi giorni. Quale direzione verrà presa? Si ritorna al ribasso o si continua al rialzo? Questa è la situazione generale frattanto però ci sono 3 titoli azionari che stanno prendendo una brutta piega a Piazza Affari.

A chi ci riferiamo?

A Eni, Generali Assicurazioni e Leonardo (MIL:LDO).

Il ribasso iniziato nel mese di febbraio ha drasticamente invertito la tendenza di lungo termine sia del nostro indice azionario che di molti titoli facente parte del paniere. Ancora per Piazza Affari non si può escludere con elevate probabilità che i minimi di marzo siano definitivamente alle spalle e che i massimi di febbraio verranno rivisti a breve. Questo fino a quando non si verificherà una chiusura mensile e poi trimestrale superiore ai 21.865 punti.

Quindi, la cautela non va assolutamente abbandonata.

3 titoli azionari che stanno prendendo una brutta piega a Piazza Affari

Ricalcano la stessa ed identica situazione grafica del Ftse Mib Future, i titoli Eni, Generali Assicurazioni e Leonardo.

La nostra analisi è basata esclusivamente su elementi grafici e derivanti quindi dalle serie storiche.

Eni, ultimo prezzo 6,798. Tendenza rialzista di lungo termine solo con chiusure mensili superiori a 10,662. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 6,99, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 5,84/5,55.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo 12,375. Tendenza rialzista di lungo termine solo con chiusure mensili superiori a 15,84. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 12,67, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 11,44/10,01.

Leonardo, ultimo prezzo 4,881. Tendenza rialzista di lungo termine solo con chiusure mensili superiori a 9,272. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 5,482, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 4,28/3,75.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza in corso ed obiettivi.