Nei giorni scorsi abbiamo evidenziato quali azioni sottovalutate a Piazza Affari mettere in portafoglio e mantenerle per il lungo termine e fra di esser abbiamo analizzato 3 titoli (Anima Holding, Banca Generali e Generali Assicurazioni) che secondo i nostri Trading Systems potevano essere già comprati. Oggi, il nostro Ufficio Studi pubblica una nuova raccomandazione. Quale? Scegliendo fra quella lista di società sottovalutate, ecco 3 titoli azionari che potrebbero stupire al rialzo da ora in poi.

A quali ci riferiamo?

HERA, Intesa Sanpaolo e Stellantis (MIL:STLA).

Questi sono tutte e 3 società che al momento quotano al di sotto del loro fair value e non di poco.

Facciamo prima una premessa.

Oggi è attesa la decisone della FED ma noi crediamo che tranne qualche rumore di fondo, sia partita nei giorni scorsi onda C del rally natalizio.

Come ogni previsione, anche questa andrà rapportata alla tendenza in corso e ai livelli di supporto da non oltrepassare in chiusura settimanale.

Questo livello per il Ftse Mib Future è 26.030.

3 titoli azionari che potrebbero stupire al rialzo da ora in poi

HERA, ultimo prezzo a 3,57. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 3,438, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 3,7078 e 3,78 e poi 3,95. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 3,515 euro.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,2330. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 2,1595, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 2,4486 e 3,78 e poi 2,60. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 2,20 euro.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,436. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 15,718, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 18,19 e poi 18,92. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 16,24 euro.