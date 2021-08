Da inizio anno il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni anche diverse small cap quotate a Piazza Affari. Alcune di esse hanno più che raddoppiato il loro valore. Basta citare i casi di Alfio Bardolla, EdiliziAcrobatica Fiera Milano, Portobello, Seri Industrial e tanti altri. Oggi invece, andremo a indicare 3 titoli azionari a bassa capitalizzazione che sono sottovalutati del 100% rispetto ai prezzi attuali ma prima facciamo una premessa.

Le nostre previsioni annuali dalla settimana del Ferragosto proiettano ribassi duraturi per alcuni mesi dei listini azionari internazionali. Solitamente le nostre mappe previsionali o come amiamo definirlo il nostro percorso campione, vengono convalidate o meno dalla tendenza dei grafici. “Chi comanda è il grafico” e il suo trend, e la previsione viene utilizzata come una mappa da consultare e studiare per valutare un’ipotesi di direzione futura. Di volta in volta, invece, il grafico ci darà la strada che verrà invece probabilmente seguita.

Ora torniamo ad occuparci del nostro argomento principale e quindi delle analisi e raccomandazioni sui titoli.

I nostri Trading System stanno monitorando con grande attenzione Alfio Bardolla, Caltagirone e Eles.

Prima una raccomandazione: l’analisi fondamentale e l’analisi grafica non sono “scienze esatte”, e quindi una previsione potrebbe rivelarsi anche sbagliata. Per questo motivo, quando tracciamo le strade future che potrebbe seguire i prezzi dei grafici e le stime di fair value, indichiamo sempre gli stop loss e profit da applicare alla posizione. Attenzione poi alle small cap, che con bassi volumi possono salire e scendere di diversi punti percentuali in pochi minuti. e quindi portare a forti perdite nonostante gli stop loss che potrebbero non scattare a protezione della posizione in essere.

3 titoli azionari a bassa capitalizzazione che sono sottovalutati del 100% rispetto ai prezzi attuali

Alfio Bardolla, ultimo prezzo a 3,35. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 3,82. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 3,06, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3,82 e poi 4,65/5,20 per/entro fine dicembre. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 3,17. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 6,10 euro per azione.

Caltagirone, ultimo prezzo a 4,14. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,84 ed il massimo a 4,46. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 3,80, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 4,46/4,60 e poi 5,30/5,76 per/entro fine dicembre . Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 4,05. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 10 euro per azione.

Eles, ultimo prezzo a 3,88. La posizione di lungo termine si è chiusa a 3,84 in take profit. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,22 ed il massimo a 4,78. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 4,18, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 3,20/2,80. Nel breve, un primo indizio rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 3,93. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 7,90 euro per azione.