Quali sono 3 titoli a Piazza Affari sui quali puntare nella settimana dell’1 novembre?

Negli ultimi 2/3 giorni i mercati azionari hanno ritracciato ma questo movimento non ha assolutamente messo a rischio la tendenza rialzista. La nostra view è che questo rally (natalizio) dovrebbe durare almeno fino al prossimo setup dell’8 dicembre, e poi fino a fine anno.

Quali sono i livelli che potrebbero mettere a rischio la salita del Ftse Mib Future?

Un primo forte indizio ribassista verrebbe da una chiusura settimanale inferiore a 26.410 anche se il supporto primario rimane 25.995.

Il nostro Ufficio Studi infatti, in base agli algoritmi proprietari ha selezionato Buzzi Unicem (MIL:BUZ), ENI e Generali Assicurazioni e di seguito viene una strategia basata sullo studio delle serie storiche ei calcoli di probabilità.

3 titoli a Piazza Affari sui quali puntare nella settimana dell’1 novembre

Questa è una strategia che vede acquisti a inizio settimana ma gli obiettivi indicati potrebbero venire raggiunti in 1/3 mesi.

Buzzi Unicem, ultimo prezzo a 20,17. Fair Value stimato a 41 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 19,27, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 21,30/22,67. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 19,85.

ENI, ultimo prezzo a 12,404. Fair Value stimato a 11,85. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 12,02, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 13,77/14,25. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 12,18.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 18,85. Fair Value stimato a 22,50 euro. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 18,30, i prezzi potrebbero continuare a salire verso l’area di 20,80/22,50. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà in seguito ad una chiusura giornaliera inferiore a 18,65.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta andremo ad analizzare i grafici per definire la strategia migliore e quindi si si aggiusterà il tiro.