3 titoli a Piazza Affari che potrebbero continuare a salire fra gli alti e bassi dei setup del mese di aprile

I prossimi giorni saranno davvero importanti per i mercati. Le previsioni sono ancora al ribasso per i prossimi mesi, fino a giugno, ma la tendenza iniziata nei giorni di setup del 7/9 marzo, continua a essere rialzista.

Si allineeranno grafico e previsione?

Al momento lo riteniamo difficle, perchè vediamo ancora gli oscillatori di tendenza e predittivi girati al rialzo.

I setup del mese di aprile sono i seguenti: 6/7, 11, 20 e 28. In queste date probbailmente si fromeranno minimi e massimi relativi/assoluti.

Torniamo ora al nostro argomento principale: 3 titoli a Piazza Affari che potrebbero continuare a salire fra gli alti e bassi perchè hanno segnato un minimo rilevante. Questo potrebbe essere il bottom annuale? Non è ancora detto, in quanto dovranno verificarsi ulteriori swing di conferma.

Quali sono?

Banca IFIS (MIL:IF), ENEL e ENI.

Il fair value è stato calcolato dal nostro Ufficio Studi dopo l’analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni con il metodo discounted cash flow, avvalendosi di softwares e riviste specializzate che riportano le stime degli analisti.

Banca IFIS, ultimo prezzo a 18,83. Fair value a 30 euro per azione. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 22,50. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 18,35, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 20,50 e poi 22,50/23,65. Nel breve, una chiusura giornaliera inferiore a 18,61 potrebbe far iniziare dei ritracciamenti.

ENEL, ultimo prezzo a 6,104. Fair value a 5,50 euro per azione. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 8,36. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 5,811, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 7,047. Nel breve, una chiusura giornaliera inferiore a 6,055 potrebbe far iniziare dei ritracciamenti.

ENI, ultimo prezzo a 13,414. Fair value a 16,50 euro per azione. Le stime di tutti gli analisti che prezzano il titolo sono intorno a 16,04. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 12,31, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 14,852 e poi 16,50. Nel breve, una chiusura giornaliera inferiore a 12,922 potrebbe far iniziare dei ritracciamenti.