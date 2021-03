Ci sono 3 titoli a Pazza Affari che sono pronti subito a partire al rialzo ma prima facciamo una premessa sullo stato dei mercati azionari internazionali.

Quando molti iniziano a parlare di un top rilevante in formazione sui mercati azionari, gli indici continuano a dimostrare forza, e piuttosto che scendere continuano a difendere i principali supporti con una fase laterale. Perchè poi i mercati dovrebbero scendere? C’è chi accampa la tesi dell’inflazione in crescita ma francamente con rendimenti negativi in giro per il mondo, lo spettro dell’inflazione al momento rimane tale. Anzi un po’ di inflazione farebbe bene allo stesso ciclo economico che potrebbe avviarsi verso una fase di crescita più solida.

Quindi, a parer nostro, se i mercati si trovano a scendere perchè l’inflazione può salire, per il momento questa è un’ipotesi davvero “stramba”. L’inflazione non può far paura con l’attuale rendimento dei tassi di interesse!

Allora, perchè i mercati dovrebbe scendere? Qualcun altro accampa l’ipotesi che le salite da marzo del 2020 in poi non sono giustificate dai fondamentali dell’economia. Questo potrebbe essere anche vero, ma tutti gli indicatori predittivi del ciclo economico sono al rialzo nei prossimi 6/9, fino a 18 mesi ed oltre. Quindi, poichè i mercati scontano prima, oggi, fra alti e bassi fisiologici possono continuare a salire.

A leggere il ciclo economico, motivi per cui i mercati ora debbano scendere non ce ne sono. Se scenderanno ci sarà un pretesto, ma il miglior pretesto al momento per investire è il premio per il rischio e questo è a favore di ulteriori salite delle quotazioni azionarie.

Torniamo al nostro argomento principale.

3 titoli a Pazza Affari che sono pronti subito a partire al rialzo

Essi sono, Intesa Sanpaolo (MIL:ISP), Leonardo e Telecom Italia.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 2,1655. Il titolo ripartirà da subito al rialzo solo con una chiusura giornaliera superiore a 2,1825.

Leonardo, ultimo prezzo a 6,768. Il titolo ripartirà da subito al rialzo solo con una chiusura giornaliera superiore a 6,834.

Telecom Italia, ultimo prezzo a 2,1655. Il titolo ripartirà da subito al rialzo solo con una chiusura giornaliera superiore a 0,3994.

Attenzione i titoli indicati non andranno comprati se fra oggi e lunedì non si formerà lo swing indicato.