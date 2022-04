Al momento della lettura di questo articolo coloro che ci seguono assiduamente saranno magari impegnati nella preparazione del pranzo di Pasqua. Un break tra una pentola e l’altra, tra una preparazione e un’apparecchiatura degna di questo nome. Anzi, perché non prendere spunto proprio da questo nostro suggerimento per le più belle apparecchiature pasquali. Oppure, i nostri Lettori potrebbero avere già fatto una bella scorpacciata e sono di fronte a un bivio: il digestivo e la passeggiata per smaltire. Allora proponiamo entrambe le cose in questo unico articolo. 3 tisane perfette per smaltire il pranzo di Pasqua, assieme a delle salutari camminate per tornare in forma prima del previsto. Con 6 suggerimenti alleati nella missione di digerire meglio.

Da Nord a Sud passando per il Centro quante belle località

Abbiamo deciso di proporre 6 mete, divise in 2 al Nord, 2 al centro e 2 al Sud, per non fare torto a nessuno:

Arquà Petrarca in provincia di Padova;

Bobbio tra le colline piacentine;

Panicale in provincia di Perugia;

Caprarola nel viterbese;

Conca dei Marini a Salerno;

Oratino vicino a Campobasso.

Tra borghi e colli, paesaggi naturali splendidi a primavera e bellezze artistiche mozzafiato. Alcune mete meno conosciute ma straordinarie. Gite che uniranno il piacere della visita a quello dello shopping tra artigianato locale e prodotti enogastronomici. Dal vino ai latticini, dai salumi alle specialità locali di ogni genere. Mete spesso in collina, che risulteranno perfette per smaltire le calorie di Pasqua e Pasquetta, ma anche dei prossimi ponti del 25 aprile e del primo maggio.

3 tisane perfette per smaltire il pranzo di Pasqua e 3 mete bellissime da visitare con la voglia di perdere il chilo e aiutare la bilancia

Oltre ai soliti limoncello e liquore al carciofo, passando per erbe varie e intrugli più o meno efficaci, ci affidiamo ai consigli della scienza. 3 tisane che potrebbero fare al caso nostro per dare sprint al metabolismo sono:

allo zenzero;

con i semi di finocchio;

con la liquirizia.

Pancia gonfia e bruciore di stomaco, magari col reflusso di ciò che abbiamo mangiato, potrebbero colpirci. Ecco, allora che queste 3 tisane, promosse dalla scienza, promuoverebbero lo sblocco della digestione lenta e l’aumento del metabolismo. Se abbiamo gli ingredienti per prepararle in casa, allora la nostra missione è compiuta. E, per gli amanti dei salti nel tempo, ecco un altro suggerimento nella lettura di approfondimento.

