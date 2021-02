Lo stile è anche una questione di dettagli. Piccoli particolari possono influire in modo decisivo sull’impatto estetico del nostro outfit.

Per esempio, il calzino è un accessorio fondamentale nella moda degli ultimi anni. Che sia coerente con il look, discreto, invisibile, oppure in apparente contrasto, eccentrico, appariscente, la scelta del calzino può premiarci come penalizzarci.

Di seguito vediamo 3 super brand di calzini, per completare il nostro outfit con stile, ma senza rinunciare alla qualità.

3 super brand di calzini per completare il nostro outfit

Partiamo dalla coloratissima “Happy Socks”, azienda nata nel 2008 da due amici con una visione comune. Siamo in Svezia; Viktor Tell e Mikael Söderlindh decidono di portare allegria nelle case di tutto il mondo disegnando calzini a dir poco eccentrici. Il design è l’elemento su cui “Happy Socks” investe maggiormente, collaborando con molti brand, stilisti e celebrità. Le edizioni limitate sono tante, ma anche i prodotti base sono tutt’altro che banali. I loro calzini partono da 9 euro.

Passiamo a “Thunders Love Socks”. La storia di quest’azienda nasce in un piccolo paese della Spagna del Nord, vicino al confine con il Portogallo. Il loro stile è semplice, casual, ma non banale. Le fantasie sono classiche, ma intriganti. Pochi dettagli bastano a dare personalità.

Ciò su cui puntano maggiormente è la qualità dei materiali. Usano soprattutto cotoni pregiati, come quello egiziano. In più, lavorano molto con materiali riciclati. Per un paio di Thunders Love si parte dai 20 euro.

Prodotti di lusso, fatti per durare

Finiamo con un brand dalla qualità davvero sopraffina: “Anonymous Ism”. È un’azienda nata in Giappone, i cui prodotti sono fatti per durare nel tempo, ancora assemblati con cura artigianale. L’unione di trame uniche e molto colorate, tonalità pastello e materiali eccellenti, rende gli Anonymous dei veri calzini di lusso. Per averne un paio ai propri piedi servono circa 30 euro. Il nostro stile, però, ne guadagnerà di certo.