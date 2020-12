Lasciarsi non è mai bello. Anzi, è un momento dolorosissimo anche quando siamo stati proprio noi a decidere di mettere la parola fine. Appena dopo una rottura ci si ritrova in uno stato di tristezza tutta particolare e sembra che questo momento non possa passare mai.

In realtà, si può uscire dalla tristezza post rottura a piccoli step. Dobbiamo avere pazienza e soprattutto dobbiamo porre i nostri bisogni prima di tutto. Solo volendoci bene riusciremo a tornare ad essere felici. Se non sappiamo da dove partire non preoccupiamoci. Affidiamoci a questi 3 step fondamentali per superare una delusione in amore.

I primi passi da affrontare

Non appena ci si lascia con il proprio partner, si sprofonda in una tristezza senza eguali. È normale quindi che ci venga da piangere. Non contrastiamo questo sentimento e sfoghiamoci: piangere ci fa bene. Permettendoci di piangere riusciremo a esprimere il nostro dolore e il nostro disagio. Inoltre, non vergogniamoci a parlare del nostro malessere con i nostri cari e a piangere davanti a loro.

Il secondo step può sembrare drastico, ma può essere in realtà molto benefico. Togliamo il nostro ex partner dai nostri social. Smettiamo di seguirlo su Instagram, togliamolo dagli amici di Facebook e facciamo in modo di non vederlo su Tik Tok. Anche se la tentazione è forte, non cediamo alla curiosità. Vedere la sua nuova fiamma o post in cui si vanta di essere felice non ci farà del bene.

3 step fondamentali per superare una delusione in amore

L’ultimo step è fondamentale: bisogna prendersi cura di se stessi. Coccoliamoci sia fisicamente sia mentalmente. Innanzitutto, se pensiamo di averne bisogno, possiamo prendere appuntamento da uno psicologo. Uno specialista, infatti, può aiutarci a superare al meglio la situazione. Inoltre, prendiamo del tempo per la self-care. Possiamo provare la meditazione, lo yoga o altri sport e hobby che ci fanno stare bene. Anche cercare di spendere del tempo piacevole con gli amici non può che giovare. In qualche tempo riusciremo anche noi a ritrovare la serenità!