È arrivato il tempo del mare e di intere giornate passate in spiaggia a prendere il sole. E anche se si dice che a mare e con le temperature alte la fame diminuisca capita a tutti di avvertire un certo brontolio di stomaco anche sotto l’ombrellone.

Ma è proprio quando lo stomaco inizia a farsi sentire che è bene riempirlo con degli spuntini sani e salutari, piuttosto che rimpinzarci di alimenti e snack spezza fame ipercalorici, come gelatini o merendine.

L’ideale sarebbe sostituire questi snack nemici della salute con qualche alimento light comodamente portato da casa. Ad esempio con qualche pezzo di frutta come l’anguria. Infatti È questo l’alimento da mangiare assolutamente perché fa bene alla nostra salute e ci aiuta a perdere peso.

Ma non solo. Quindi ecco 3 spuntini light e gustosi per rimanere leggeri e in forma anche in spiaggia.

Spuntini light ma gustosi

Una prima alternativa è data dallo yogurt greco povero di grassi, ricco di proteine, di vitamine, in particolare quelle del gruppo B, di calcio, fosforo, zinco, magnesio e potassio.

Come secondo spuntino possiamo orientarci verso la frutta fresca e frutta secca. Basterà organizzarsi in anticipo e riporre la frutta già sbucciata, accompagnata da una manciata di frutta secca, in un contenitore ermetico da portare in spiaggia. Per una merenda ancora più veloce ma sempre salutare si può optare per il consumo di 3 fettine di cocco o di 3 datteri.

Per gli amanti del salato invece è possibile optare per spuntini con gallette di riso o fette di pane integrale con un velo di ricotta e noci, oppure un po’ di avocado spalmato.

Questi erano i 3 spuntini light e gustosi per rimanere leggeri e in forma anche in spiaggia. Ma per il pranzo?

Pranzare in spiaggia

Ma anche il pasto principale come il pranzo può essere consumato in spiaggia senza utilizzare prodotti eccessivamente calorici e junk food. Esempio è possibile optare per delle gustosissime insalate di riso, paste fredde o deliziosi sandwich a base di insalata ma senza il pane.