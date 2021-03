Tutti noi abbiamo utilizzato lo smalto almeno una volta nella vita. Magari l’abbiamo lasciato a prendere polvere su una mensola o non siamo più interessati al colore che abbiamo scelto. Invece di buttarlo però possiamo utilizzarlo per risolvere piccoli problemi comuni a tutte noi. Vediamo allora 3 sorprendenti usi dello smalto per le unghie.

Con la bigiotteria

Quante volte ci è capitato di comprare un anellino in un negozio di bigiotteria e di usarlo fin troppo spesso? Tanto da ritrovare un segno nero sulla pelle al suo posto? Infatti, spesso il materiale di cui questi accessori sono fatti si consuma accumulandosi sulla superficie a cui è a contatto. Questo problema però non è visibile all’esterno, dal momento che un anello si rovina solo nella parte interna. Quindi se non fosse per questo piccolo inconveniente non avremmo motivo di disfarci del nostro bell’anellino. Ecco allora che ci viene in aiuto lo smalto. Possiamo infatti spargerlo nella parte interna del nostro accessorio. Una volta asciutto potremo utilizzarlo senza paura di macchiarci la pelle. Ogni due settimane poi sarà necessario ripetere l’operazione, ma il risultato è assicurato.

Smalto e chiavi

Un’altra situazione fastidiosa che ci troviamo spesso a incontrare è quella di non riconoscere la chiave giusta per ogni serratura. Un facile rimedio ce lo offre lo smalto. Possiamo infatti utilizzarlo per dipingere la parte tondeggiante della nostra chiave. Colori diversi possono corrispondere a chiavi diverse. Possiamo anche utilizzare un pennarello indelebile per scrivere su questa superficie quale porta quella particolare chiave ci permette di aprire.

Smalto e tacchi

Infine, un altro uso inaspettato del nostro smalto ha a che vedere con le nostre scarpe laccate. Capita spesso infatti di graffiarle con un risultato evidente. Questo può mettere in evidenza la superficie più scura o chiara che si trova sotto la nostra scarpa. Se però troviamo uno smalto dello stesso identico colore del nostro bel tacchetto, possiamo utilizzarlo per dipingerci sopra. In questo modo il graffio sarà quasi impercettibile e non dovremmo mettere da parte le nostre scarpe preferite.

Ecco svelati i 3 sorprendenti usi dello smalto per le unghie.

