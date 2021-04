In questo periodo, l’obiettivo di tutti è quello di sistemare il proprio giardino e farlo diventare il più bello possibile per i prossimi mesi estivi.

Decorare il proprio giardino, infatti, può facilmente diventare una passione che abbinata alla nostra creatività ci permetterà di renderlo un luogo incredibile ed unico.

Vedremo in questo articolo 3 soluzioni geniali per creare in giardino un’aiuola strepitosa a costo zero che farà invidia a tutti.

Idee

Se abbiamo dei pallet in legno di cui non sappiamo cosa fare, vedremo che possiamo riciclarli in tanti modi.

Possiamo, per esempio, costruire una fioriera per contenere le nostre piantine colorate e con un po’ di creatività formare una sensazionale aiuola.

Il pregio dei pallet sta nella loro versatilità, possono essere combinati in diversi modi per poi dipingerli a propria scelta.

Se abbiamo a disposizione dei contenitori in terracotta, possiamo riutilizzarli per creare un’aiuola strepitosa, disposta su più livelli.

Per comporre un’aiuola con questi contenitori basterà disporli in forma circolare.

Fissiamo la costruzione con del cemento ed impiliamo alcuni strati di contenitori in terracotta sempre in modo circolare.

Sempre con l’aiuto del cemento, fissiamo ogni piano, assicurandoci che tutti siano disposti alla stessa altezza.

Infine, mettiamo fiori o piantine a scelta e vedremo l’incredibile risultato che avremo ottenuto.

Un’altra alternativa a portata di mano per tutti è interrare dei vasi nel terreno.

Procuriamoci dei vasi di plastica o quelli bucherellati che spesso finiscono inutilizzati, posizioniamoli in modo creativo e daremo sicuramente un look originale al nostro giardino.

Ecco le 3 soluzioni geniali per creare in giardino un’aiuola strepitosa a costo zero che farà invidia a tutti.

Creatività

Creare uno strepitoso giardino spendendo poco è possibile, dobbiamo solo essere creativi modificando la posizione degli arredi, riciclando oggetti o cambiando disposizione delle piante.

Possiamo appendere delle lanterne ai rami degli alberi o disporre qualche candela formando un’area relax.

È possibile realizzare un angolo verde, utilizzando delle piante grasse che si propagano facilmente e sono bellissime da vedere.

Aggiungiamo infine le pietre, elementi ornamentali che creano un’atmosfera magica senza farci spendere nulla.