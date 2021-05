Ci eravamo lasciati così, con la besciamella che tutti stanno portando in tavola pronta in un lampo. La ricetta è disponibile qui.

Su questo link, invece, si può scoprire il piccolo segreto degli chef per una besciamella sempre liscia e cremosa da fare invidia.

Cosa fare, invece, se decidiamo di servire un piatto più leggero ma senza rinunciare al gusto?

Certamente la besciamella regala quel tocco in più che unisce gli ingredienti in una delicata e saporita salsetta. Tuttavia, questo condimento può essere sostituito velocemente, senza avere rimpianti. Basta procurarsi uno di questi 3 ingredienti.

3 soluzioni facili e veloci per sostituire la besciamella senza rinunciare mai la bontà dei piatti, da provare!

La ricotta può sostituire egregiamente la base di burro, latte e farina che tanto fa impazzire grandi e piccini.

La pasta al forno, le lasagne o un secondo piatto sono tutte pietanze che possono essere condite alla perfezione anche con una cremina di ricotta. Quest’ultima, infatti, è davvero una buona alleata in cucina. Essa va emulsionata in un bicchiere con un bicchiere di latte. In questo modo, si creerà una squisita consistenza. Si ricorda che per sostituire 100 g di besciamella si consigliano 120 g di ricotta.

Lo yogurt è un altro valido aiuto in cucina. Inoltre, è ideale per rendere il piatto cremoso e appetitoso ma decisamente più leggero. Adatto a chi vuole mangiare senza eccedere troppo con le calorie. Per sostituire la besciamella usare preferibilmente lo yogurt greco, tuttavia anche un semplice yogurt bianco riesce a garantire un risultato ottimale. Se lo yogurt è troppo dolce, si consiglia di aggiungere un pizzico di sale. Mescolare con cura ed il gioco è fatto.

Infine, il formaggio spalmabile che in pochi minuti unisce tutti gli ingredienti in un’unica saporita cremina. Si consiglia di scioglierlo, in un pentolino e a fuoco lento, con un paio di cucchiai di latte, un pizzico di sale e una leggera spolverata di noce moscata. Per ogni 100 g di besciamella sostituire con 80 g di formaggio spalmabile.

