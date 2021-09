Fra i settori su cui puntare sui listini americani, oltre ai bancari, finanziari e ai tecnologici, oggi il nostro Ufficio Studi indica altre opportunità da cogliere. Infatti, ci sono 3 società quotate a Wall Street che operano nel settore energia e che potrebbero raddoppiare nel medio lungo termine. Esse sono Chevron, ConocoPhilips e EOG. Ora andremo a riportare quali sono le loro valutazioni in base allo studio degli ultimi anni di bilancio e come sono impostati dal punto di vista grafico.

Facciamo prima una premessa sui principali listini azionari americani.

Quali sono i livelli che mantengono intatto al momento il rialzo di lungo termine?

Dow Jones

33.740

Nasdaq C.

14.423

S&P 500

4.367.

Torniamo al nostro argomento principale.

Chevron, è impegnata in operazioni integrate di energia, prodotti chimici e petrolio in tutto il Mondo

ConocoPhilips, esplora, produce, trasporta e commercializza petrolio greggio, bitume, gas naturale in tutto il Mondo.

EOG, esplora, sviluppa, produce e commercializza petrolio greggio, gas naturale e liquidi di gas naturale.

3 società quotate a Wall Street che operano nel settore energia e che potrebbero raddoppiare

Il titolo Chevron (NYSE:CVX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 97,71 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 80,62 ed il massimo a 110,26. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore ai 102,67, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 92,15 e poi 87,50/80,62 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, un primo indizio rialzista una chiusura giornaliera superiore a 99,46. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 185 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 122,57.

Il titolo ConocoPhilips ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 56,60 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 38,21 ed il massimo a 63,08. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 54,02, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 63,08 e poi 75 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 55,21. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 105 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 75,07.

Interessante anche la valutazione e il grafico di EOG

Il titolo ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 68,36 dollari. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 0,4811 ed il massimo a 0,798. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 66,34, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 86,42 e 95 entro i prossimi 3/6 mesi. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 66,05. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 130 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti (34 giudizi) stimano invece un fair value intorno al prezzo di 98,01.

Giudizio

Il nostro giudizio è molto positivo sulle 3 società appena analizzate e riteniamo che siano elevate le probabilità di assistere a interessanti movimenti al rialzo non solo nel breve ma anche nel lungo termine.